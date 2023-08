Milan, sprint per Taremi. Bonucci vuole solo l'Italia

Il Milan non si ferma e vuole regalare a Pioli il decimo colpo di mercato. Moncada e Furlani sono all`assalto del Porto per ingaggiare Taremi. Offerti 18 milioni per portare l`iraniano a Milano. I lusitani provano a resistere e ne chiedono 22. La distanza, giorno dopo giorno, si sta assottigliando. Ecco perché dalle parti di via Aldo Rossi c`è fiducia. Il Milan, infatti, può contare anche sul sì del centravanti a un triennale da 3 milioni all`anno più 1 di bonus.

L`arrivo di Taremi darebbe il via libera alla partenza di Colombo in prestito: Galliani lo aspetta per il suo Monza, che intanto ha ceduto Petagna al Cagliari. Le ultime 72 ore di mercato saranno caratterizzate anche dalla questione Bonucci, sempre più separato in casa con la Juventus: ha detto no all`Union Berlino, poiché vuole restare in Italia. La sua prima scelta resta la Lazio (Lotitolo lo vuole, Sarri non sembra convinto?), col Genoa soluzione last minute. Occhio alla Roma che ha sondato il terreno e messo gli occhi su un altro esubero bianconero: Kostic. Difficile però che la Juve possa cederlo a una diretta concorrente.