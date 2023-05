Mille euro a biglietto: gli affari dei bagarini su Siviglia-Roma

Se per l'euroderby d'andata Milan-Inter i bagarini online avevano messo in vendita alcuni preziosi ticket a oltre tremila euro, per la finalissima di Budapest di Europa League Siviglia-Roma i costi sono senza dubbio più abbordabili visto che, per adesso, non superano i mille euro. L'ironia è voluta per sottolineare la speculazione incredibile di chi ha acquistato un tagliando e lo rimette in vendita per guadagnare anche 10 volte la cifra spesa.

Quali erano i costi originali

I tifosi sanno già che i biglietti che la Uefa aveva destinato ai supporter giallorossi, 15.500, sono stati "bruciati" dopo sole quattro ore dalla messa in vendita. Come ricorda IlMessaggero, se ne potevano acquistare di quattro categorie con ordine di importanza decrescente: la prima, la più costosa, prevedeva 1.240 biglietti da 150 euro l'uno, la seconda categoria ne contava 3.100 da 100 euro ciascuni, la terza categoria quasi settemila posti da 65 euro l'uno e la quarta categoria 4.185 posti da 40 euro. Insomma, costi assolutamente abbordabili per una finale europea considerando la spesa per i voli aerei e l'eventuale hotel.

Quanto valgono adesso

Uefa e As Roma, adesso, sono danneggiate dal mercato parallelo delle compravendite online: tra i tanti utenti della rete, c'era chi pochi minuti dopo la fine dei tickets originali rimetteva in vendita a mille euro quello di categoria uno. Per avere il polso della situazione basta andare sul sito Viagogo come abbiamo fatto noi e simulare un acquisto: un tagliando di categoria uno da 150 euro viene venduto a 826 euro, per la categoria 2 a 535 euro (ne vale 100), categoria 3 si trova a 532 euro (ne vale 65) e categoria 4 a partire da 503 euro (quando ne vale 40). Come vedete, la speculazione è servita. Non parliamo, poi, di chi desidera andare in area Hospitality: per la Suite Silver la cifra è di 1.420 euro, per la sezione "The Club" addirittura 1.769 euro.

La protesta dei tifosi

Il tam tam sui social è immediato: chi è rimasto deluso da una lunga attesa online per provare ad acquistare il prezioso tagliando ai prezzi reali e soprattutto i biglietti originali, provando a tentare altre strade è rimasto fortemente deluso e, anzi, ha denunciato tutto con il passaparola contro gli speculatori. " Siamo finiti in bocca agli squali ", è uno dei tanti commenti su Facebook o Twitter. Dal canto suo, la Roma ha sottolineato la guerra serrata al bagarinaggio grazie all’abbonamento "plus" che dà la possibilità di rivendere in maniera legale e soltanto sui canali ufficiali della società (quindi tutto sotto la lente d'ingrandimento) i biglietti delle gare interne degli uomini di Mourinho. Chi volesse specularci andrebbe incontro alla sospensione del proprio abbonamento fino all'interdizione dallo stadio Olimpico.