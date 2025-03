Guardie del corpo e villa bunker: perché Cristiano Ronaldo ora rischia

Ascolta ora 00:00 00:00

È un periodo difficile quello che stanno attraversando Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Stando a indiscrezioni, la coppia è sempre più vessata da pesanti minacce, tanto da vivere ormai nella paura. Per questa ragione sarebbero state prese decisioni drastiche, che prevedono un incremento delle misure di sicurezza.

A quanto pare Ronaldo e consorte avrebbero dei seri problemi nella loro nuova vita in Arabia Saudita. I tanti messaggi minacciosi li avrebbero spesso spinti a rivolgersi alla polizia locale, chiedendo tempestivi interventi. Stando a quanto riportato da E-Notícies, le intimidazioni ricevute non sarebbero commenti aggressivi postati dai classici "leoni da tastiera". Pare si tratti di qualcosa di ben più grave. Si fa riferimento a minacce dirette e molto specifiche, che hanno comprensibilmente allarmato il calciatore. La famiglia di Ronaldo si sente in pericolo, ragion per cui sono state aumentate le misure di sicurezza.

Per prima cosa, la coppia Ronaldo-Rodriguez ha drasticamente ridotto la presenza dei figli sui social. Se un tempo Georgina postava spesso scatti dei bambini, adesso le immagini sono molto ridotte, e le poche rimaste sono state coperte da emoji. Il timore, infatti, è che qualche malintenzionato possa sfruttare le fotografie per fare del male ai piccoli o ai genitori.

Oltre a ciò, Ronaldo ha deciso di aumentare il personale addetto alla sicurezza, assumendo quattro nuove guardie del corpo e due nuovi membri da aggiungere a un team già esistente. La famiglia si è inoltre trasferita in una nuova abitazione, a Riyadh, in cui è presente un bunker. La villa dispone anche di un sistema di videosorveglianza ultra-moderno.

Insomma, misure drastiche e molto costose.

Il livello diè molto cresciuto nell'ultimo periodo, tanto che ultimamente Ronaldo si fa scortare dalle guardie del corpo anche quando deve spostarsi per gli eventi sportivi, mentre Georgina si fa vedere sempre meno per le vie della città.