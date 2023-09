Fischi durante il minuto di silenzio per Napolitano: ecco chi è stato multato in Serie A

Il minuto di silenzio, all'interno degli stadi di calcio ma non solo, dovrebbe essere una cosa scontata se guardiamo al suo significato, ma in realtà pare non essere così. Tra sabato e domenica, infatti, durante il minuto di silenzio per ricordare la figura dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, venuto a mancare venerdì 22 settembre all'età di 98 anni, in molti stadi di Serie A si sono sentiti cori, fischi e urla che niente hanno a che vedere con un semplice e rispettoso omaggio a chi non c'è più

Per questa ragione Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese sono state sanzionate dal giudice sportivo con un'ammenda da 5.000 euro per non aver rispettato la disposizione della Figc. Il giudice sportivo, però, ha voluto sottolineare come a Milano e Roma, dove sono andate in scena Milan-Verona e Lazio-Monza, il resto del pubblico presente a San Siro e all'Olimpico abbia disapprovato. Per lo stesso motivo, il giudice di serie B ha multato per 2.000 euro il Catanzaro e il Como. Per lancio di oggetti, invece, sono state sanzionate Lecce con una multa da 4.000 euro, Milan e Salernitana con 1.500 euro a testa di multa.

San Siro "violato"

Qualche istante prima del fischio di inizio di Milan-Verona i giocatori delle due squadre si sono posizionati a centrocampo per osservare il minuto di silenzio per omaggiare non solo la figura di Giorgio Napolitano, ma anche quella dell'ex leggenda rossonera Giovanni Lodetti scomparso all'età di 81 anni e che ha legato pagine importanti della sua carriera ai colori rossoneri. L'arbitro Maresca ha fischiato facendo iniziare il minuto di silenzio ma poco dopo i tifosi assiepati nella curva del Verona hanno iniziato a far partire cori per la propria squadra:

Questo episodio, però, come sottolineato dal giudice sportivo non ha trovato ovviamente l'apprezzamento del resto dello stadio che ha ricoperto di fischi i supporter del Verona con i giocatori di entrambe le squadre che hanno iniziato ad applaudire e così anche il resto di San Siro. Da sottolineare la disapprovazione totale del capitano dei gialloblù ed ex Inter Marco Davide Faraoni che ha scosso la testa per quanto messo in atto dai propri tifosi. Il Meazza e l'Olimpico però non sono stati gli unici "teatri" in cui è andato in scena questo spettacolo poco gratificante dal punto di vista del senso civico e della civiltà che purtroppo, ancora una volta, è venuto a mancare.