Mondiale per club: cosa c’è da sapere e dove vedere le gare in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

È scattato il conto alla rovescia per l'inizio del Mondiale per club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio con la finalissima allo stadio "MetLife" di New York. Ad aprire la manifestazione che vedrà l'Italia rappresentata da Inter e Juventus sarà la gara tra l'Al Ahly e l'Inter Miami di Lionel Messi.

Partecipanti e gironi

Le gare saranno in totale 63 e vedranno per 32 squadre contendersi il trofeo: in generale i gironi sono otto (dalla lettera A alla H). Ben 12 club rappresenteranno l'Europa e si tratta di Inter, Juventus, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Salisburgo; sei le squadre sudamericane che corrispondono a Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, River Plate, Boca Juniors; cinque i club del Centro-Nord America ossia Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca, Inter Miami, Los Angeles Fc; quattro le formazioni africane che sono, Al Ahly, Wydad, Espérance Sportive de Tunis e Mamelodi Sundowns e infine le quattro squadre asiatiche che corrispondono a Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain e Ulsan.

Molto tempo fa c'è già stato un sorteggio che ha assegnato le varie squadre agli otto gironi, oguno di essi composto da quattro club: del girone A fanno parte Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami; girone B con Psg, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders; girone C con Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica; girone D con Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles Fc, il girone E sarà composto da River Plate, Urawa Red Diamonds, Inter, Monterrey; il girone F vedrà Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns; il girone G con Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus e, infine, il girone H con Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca.

I criteri di eliminazione

Trattandosi di gironi da quattro squadre, logicamente ogni formazione avrà a disposizione tre gare per accumulare punti e andare all'eliminazione diretta degli ottavi di finale. Alla fase finale accederanno le prime due di ogni girone e, in caso di arrivo a pari punti, sarà importante come primo criterio qual è stato il risultato degli scontri diretti: qualora fossero finiti in parità, si passerà a vedere la differenza reti complessiva tra le squadre e chi ha realizzato più reti. Qualora dovesse esserci ancora equilibri, si dovrà prendere in considerazione la differenza reti in tutte le gare, il maggior numero di reti segnate in tutte le gare, il club con la migliore condotta (fair-play) e infine si procederà al sorteggio. Gli ottavi di finale avranno luogo dal 27 al 30 giugno, i quarti di finale 3-4 luglio, le semifinali 7-8 lungo e infine la finale il 13 luglio.

Dove vedere le gare

Gli appassionati potranno seguire il Mondiale per club 2025 su Dazn, nota piattaforma

streaming a pagamento che ha acquisito i diritti per tutte le partite. In base a un accordo commerciale su Mediaset si potrà vedere, in chiaro, un match al giorno tra quelli migliori che rientrano nella fascia serale italiana.