Mondiali di calcio 2026: la Rai si aggiudica 35 match, Dazn punta al bottino pieno

Inizia a delinearsi la copertura televisiva per i prossimi Mondiali di calcio, che si svolgeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026: la Rai trasmetterà in chiaro per i suoi telespettatori 35 match, con la speranza di includere anche quelli degli Azzurri, mentre Dazn pare vicina a chiudere l'accordo per aggiudicarsi tutto il pacchetto composto da 104 partite. La televisione di Stato riduce quindi la sua presenza rispetto allo scorso appuntamento in Qatar nel 2022, quando trasmise tutti i 64 incontri, dal canto suo Dazn coprirebbe l'intera manifestazione per la prima volta nella sua storia.

Nell'attesa dell'auspicata ma non scontata qualificazione della nazionale di calcio italiana ai prossimi Mondiali di calcio, che porterebbe a incrementare il proprio share, La Rai ha messo le mani su 35 partite, ovvero quella inaugurale, un match per ogni giorno di gara, entrambe le semifinali e la finalissima, a cui si aggiungerebbero tutti gli incontri degli Azzurri qualora superassero i playoff. Oltre alle dirette, la televisione di Stato ha acquisito i diritti per trasmettere gli highlights e le clip di tutti i 104 incontri nei propri notiziari, nelle sue trasmissioni sportive e sui canali social: almeno 32 partite dovrebbero approdare su Rai 1.

"Quando il grande sport chiama, Rai risponde. E lo fa senza compromessi, offrendo ai telespettatori una copertura eccezionale dell’evento", dichiara l'AD Giampaolo Rossi, "parliamo della Coppa del Mondo Fifa 2026, che è evento acquisito da Rai in esclusiva in chiaro per 35 incontri che comprendono la partita di apertura, tutte le partite della nazionale italiana (alla quale auguriamo di qualificarsi), le semifinali, la finale, i diritti radiofonici e gli highlights e clip di tutti gli incontri". "Insomma, siamo felici di poter offrire a tutti gli italiani di assistere a una partita per giornata di gara in diretta sulla Rai", conclude l'amministratore delegato.

Dal canto suo, invece, Dazn sembra ormai prossima all'annuncio ufficiale dell'acquisto dell'intero pacchetto di 104 partite, e sarebbe la sua prima volta nella sua storia in Italia. Non è invece la prima volta che la piattaforma di streaming riesce ad aggiudicarsi un evento calcistico di grande importanza, avendo già trasmesso integralmente l'ultimo Mondiale per Club.

Secondo indiscrezioni la trattativa con la Fifa sarebbe alle battute finali, e manca solo l'ufficialità. Dopo essersi garantita l'intero pacchetto di Serie A e B fino al 2029, il colosso dello streaming rafforza la sua posizione dominante nel nostro Paese.