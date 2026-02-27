Avs e 5 Stelle adesso attaccano pure Mogol. Piantedosi: "Polemica strumentale"

Anche i mostri sacri della musica italiana finiscono nel tritacarne mediatico di Sanremo. Stavolta è toccato a Mogol (Giulio Rapetti), che ieri sera Carlo Conti ha presentato così sul palco dell'Ariston prima di festeggiarlo con il premio alla carriera: "Ecco la storia della musica italiana". Oggi è esplosa una polemica durissima sul celebre paroliere. Questi i fatti: un elicottero dei Vigili del Fuoco, come ha riportato stamani il Fatto Quotidiano, ha trasportato lui e sua moglie da Sanremo a Roma, dove oggi l'artista era atteso per la festa del Corpo.

USB Vigili del Fuoco in una nota denuncia quanto avvenuto e affonda il colpo: "Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Non sarebbe stato più opportuno utilizzare un volo di linea con partenza da Genova alla medesima ora? Un elicottero dei Vigili del Fuoco - si sottolinea - non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell’autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d’immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio". Sulla polemica si butta a capofitto il centrosinistra ligure: "Incredibile, ci chiediamo se quell’elicottero sia stato tolto al servizio di elisoccorso".

Dal M5S interrogazione al Viminale

"Stamattina un elicottero dei Vigili del Fuoco sarebbe decollato da Sanremo per portare Mogol a Roma, dove al Teatro Argentina avrebbe ricevuto un'onorificenza alla presenza del ministro Piantedosi. Il volo - affermano gli esponenti M5S in commissione cultura - sarebbe stato autorizzato proprio dal Viminale. Massima stima per Mogol e per la sua storia artistica. Ma qui il punto è un altro: era davvero necessario impegnare un mezzo di elisoccorso, sottraendolo per ore a un intero territorio, quando un normale volo di linea, come scrive il Fatto, risultava disponibile? Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco non sono taxi di Stato. Sono strumenti di emergenza al servizio dei cittadini. Quindi devono esserci state esigenze precise nel rispetto di tutti i protocolli del caso, o almeno questo è quello che auspichiamo. Presenteremo un'interrogazione parlamentare per fare piena luce. I mezzi destinati alla sicurezza non sono nella disponibilità personale di un ministro o di un governo. Sono della collettività. E vanno usati con responsabilità".

Piantedosi stronca la polemica

"Il trasferimento in elisoccorso di Mogol a Roma? Noi siamo contentissimi di averlo avuto e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono solite polemiche strumentali". Con queste poche parole il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, chiude la polemica a margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. "Ringrazio molto il Maestro Mogol" perché "ci ha regalato anche il nuovo inno ai Vigili del Fuoco, quindi la sua presenza era molto ambita qui da noi e gli saremo sempre grati".

Mogol: "Il viaggio? Andato benissimo"

Qualcuno

a margine della festa del Corpo chiede a Mogol come sia andato il viaggio in elisoccorso. "Benissimo - risponde - ho avuto un elicottero dei Vigili del fuoco che sono splendidi, meravigliosi e vanno ringraziati da tutti".