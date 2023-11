Lutto nel calcio: morta a 34 anni Emanuela Perinetti, figlia dello storico dirigente Giorgio

Il mondo del calcio piange Emanuela Perinetti, figlia del direttore sportivo Giorgio, un passato alla Roma e oggi responsabile dell'area tecnica dell'Avellino.

La giovane donna aveva 34 anni e lavorava nel pallone come marketing manager. Si è spenta a Milano dopo un lungo periodo di ricovero dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Al suo fianco il padre, volato da lei per assisterla nei suoi ultimi, drammatici attimi di vita. La notizia della morte è arrivata in concomitanza con fischio finale di Avellino-Juve Stabia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il club irpino si è chiuso nel silenzio stampa per mostrare vicinanza al proprio direttore, che ha già perso la moglie Daniela, stroncata da un tumore al seno nel 2018. I funerali si svolgeranno venerdì 1 dicembre alle ore 14:45 alla Basilica di Sant’Eustorgio a Milano.

Chi era Emanuela Perinetti

Da tempo viveva a Milano ma la sua storia era profondamente legata a Roma, città natale del padre che proprio nella Capitale, sponda giallorossa mosse i primi passi di una lunga carriera: era il 1972 quando a 21 anni entrò a far parte dello staff dirigenziale della Roma, dapprima in qualità di responsabile del settore giovanile, poi come direttore sportivo fino alla fine degli anni Ottanta. Da ds passa anche a Napoli, ai tempi d'oro di Maradona. Ruolo che poi ha svolto con riconosciute capacità in tantissime altre squadre negli ultimi anni: dal Palermo al Genoa passando per Venezia, Siena e Brescia.

Proprio a Roma, Emanuela studia e si laurea in "Innovation Management" alla Luiss. Poi gli inizi nel marketing e nella comunicazione del settore bancario, per specializzarsi via via nel mondo sportivo e del calcio in particolare, seguendo la passione di famiglia. Inserita nel 2018 tra le 150 donne più influenti del digital italiano, era stata general manager della Sport Business Unit di Sports Dots (Prodea Group) nonché co-founder di Cucu Sports e Stadeo, società che aveva collaborato con Romagiallorossa.it.

Il cordoglio sui social

Da Ciro Ferrara a Nicola Amoruso e Marco Amelia: tanti i messaggi di cordoglio sui social arrivati da ex calciatori importanti. Ma sono tantissimi i club che hanno voluto dedicato un pensiero ad Emanuela e suo padre Giorgio. Anche il Napoli, dopo la partita contro il Real Madrid, ha voluto mandare un pensiero all'ex dirigente: "Tutto il Napoli si stringe intorno a Giorgio Perinetti per la perdita della figlia Emanuela".

Tutto il Napoli si stringe intorno a Giorgio Perinetti per la perdita della figlia Emanuela. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2023

Un'ondata di affetto sta riempiendo in queste ore il profilo Instagram di Emanuela Perinetti, dove si contano oltre 16 mila followers e dove la manager scriveva: "Life is my favorite sport". L'ultimo post risale al 19 settembre, una foto ritratto senza didascalia, che oggi raccoglie i commenti di amici ed estimatori.