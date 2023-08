"Monza è una gara speciale". Leclerc carica la Ferrari in vista del gp di casa

Domenica 3 settembre alle ore 15 si accenderanno i riflettori sull'atteso gran premio di Monza nonostante le difficoltà della Ferrari. Alla vigilia del gran premio di casa per la casa di Maranello, Charles Leclerc ha introdotto questa gara sempre stimolante ed emozionante per i tanti tifosi della Rossa: "Monza è una gara molto diversa e speciale rispetto a tutte le altre. È una settimana molto impegnativa e stimolante per noi piloti così come per tutto il team. In Olanda la gara non è andata bene per colpa dell’incidente durante il primo giro. Tuttavia abbiamo riscontrato delle buone soluzioni durante le prove libere, anche se l’imprevedibilità della macchina è un fattore molto variabile per noi. Le caratteristiche della pista sono vicine al circuito di Spa, dove sono salito sul podio. Sicuramente il feeling con la pista sarà maggiore, quindi spero sulla base di questo di poter ottenere un buon risultato".

A fargli eco, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur, che si augura di ripagare l'affetto dei tifosi con una prestazione da Ferrari: "Attendevamo con impazienza di correre qui a Monza, la nostra unica gara di casa dopo la cancellazione di quella di Imola, e finalmente ci siamo. Per tutta la squadra scendere in pista davanti ai tifosi è un incentivo a mettere l’anima in tutto quello che facciamo: c’è la volontà di ripagare chi ci sostiene sempre e vogliamo offrire un bello spettacolo e una prestazione di carattere». Così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, in vista del Gp d’Italia in programma nel weekend".

Per Vasseur si tratta del primo gran premio d'Italia nel suo nuovo ruolo da team manager della Ferrari: "Per me si tratta del primo Gran Premio d’Italia in questo ruolo con la scuderia, per cui l’emozione è ancora maggiore. Per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati, tuttavia, dobbiamo mettere da parte il lato emotivo e concentrarci sulla preparazione della migliore esecuzione possibile del weekend, dal primo giro del turno iniziale di prove libere all’ultima tornata della corsa. Abbiamo visto in Belgio che, su certi tipi di piste, la SF-23 sa essere competitiva".

L'albo d'oro

Negli ultimi 22 anni ci sono state 7 affermazioni della Ferrari a Monza: 2000, 2003 e 2006 Michael Schumacher, 2002 e 2004 Rubens Barrichello, 2010 Fernando Alonso e Charles Leclerc, ultimo a vincerlo nel 2019. Quale occasioni migliore per la coppia Sainz jr-Leclerc di tornare ad affermarsi sulla pista di casa che nella passata stagione ha visto l'affermazione del famelico fuoriclasse che corrisponde al nome di Max Verstappen.