MotoGP Australia, trionfa Raul Fernandez davanti a Diggia e Bezzecchi. Fuori Bagnaia

Raul Fernandez conquista il successo nel GP d'Australia vincendo la prima gara della carriera in MotoGP. A Phillip Island, dopo un sabato esaltante col secondo posto in Sprint, il pilota Aprilia del team Trackhouse trionfa imponendosi davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e alla Aprilia di Marco Bezzecchi.

Una domenica da incorniciare per Aprilia. Dopo il sabato positivo in Sprint Race, la Casa di Noale sorride anche in gara lunga, merito di due protagonisti che si prendono la scena, Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo è il vincitore, con una gara condotta alla perfezione per il primo successo, nonché anche primo podio, in MotoGP in carriera, ma a sorprendere è il riminese, capace di recuperare nonostante il doppio long lap penalty (comminato per l'incidente con Marc Marquez in Indonesia) ed agguantare il podio. Punti che gli consentono di conquistare anche il terzo posto nel Mondiale piloti, approfittando della caduta di Pecco Bagnaia. Il pilota Aprilia ha ora 282 punti, otto in più del torinese. Guida la classifica il già campione Marc Marquez (545 punti) davanti al fratello Alex (379 punti).

Al via si ripropone la sfida tra Aprilia, già vista durante la Sprint. Stavolta, però, è Bezzecchi a comandare, seguito da Fernandez. Il poleman Quartararo si ritrova quarto, dietro ad Acosta. I due long lap penalty comminati a Bezzecchi, tra il quinto e il settimo giro, rischiano di comprometterne la gara. Bezzecchi riparte dalla sesta posizione e si lancia in una rimonta quasi impossibile. Dal canto suo, Fernandez, salito al comando dopo aver distanziato Acosta, imprime alla gara un ritmo notevole, scavando il solco decisivo. Bezzecchi è veloce, ma superare a Phillip Island non è impresa facile. Negli ultimi quattro giri completa il capolavoro, prendendosi l'ultimo gradino del podio. Scivolano nelle retrovie Quartararo e Acosta.

Big time BEZ! The Italian makes it to 3rd with 2 laps to go #AustralianGP pic.twitter.com/VIraMyk00R — MotoGP™ (@MotoGP) October 19, 2025

Fernandez è impossibile da raggiungere, amministra il vantaggio e si regala la prima vittoria. La piazza d'onore va a Di Giannantonio. Quarto Alex Marquez. Dietro ad Acosta, quinto, c'è Luca Marini, seguito da Alex Rins. Poi tre Ktm con Binder, Bastianini ed Espargaro. Ancora un weekend senza punti per Francesco Bagnaia. Il torinese cade a quattro giri dal termine mentre occupava la tredicesima posizione. E Pecco perde anche il terzo posto nel Mondiale.

La Desmosedici lo tradisce nel momento di svolta, quando l'italiano era riuscito a mettere insieme qualcosa per provare la rimonta dalle retrovie (partito 13° per penalità). La MotoGP torna nel weekend del 24-26 ottobre a Sepang per il GP di Malesia.