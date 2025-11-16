MotoGP, Bezzecchi vince l'ultima gara a Valencia. Ecco tutti i verdetti della stagione

Marco Bezzecchi conferma il momento d'oro e trionfa a Valencia, nell'ultimo atto del Mondiale MotoGP. Si tratta della terza vittoria stagionale (e la seconda consecutiva) per il pilota Aprilia dopo quella della scorsa primavera a Silverstone e quella recentissima della seconda domenica di novembre a Portimao. Il modo migliore per festeggiare il podio iridato dietro ai fratelli Marquez. L'Aprilia si gode anche il secondo posto di Raul Fernandez in sella alla RS-GP del team Trackhouse. Terzo posto per la VR 46 di Fabio Di Giannantonio, autore di una bella rimonta.

Non mancano i colpi di scena con Franco Morbidelli protagonista prima del via: tampona la Honda di Aleix Espargaro sullo schieramento e finisce a terra. Dolorante a una mano, il pilota VR46 imbocca la corsia box e si ritira senza prendere parte alla gara. Ottima partenza per il poleman Bezzecchi, che non ripete le difficoltà vissute in avvio di Sprint.

Invece dura pochi metri la gara di, fuori gara già nel corso del primo giro per un contatto con la Honda LCR di Johann Zarco che costringe il torinese a tirare dritto in curva e ad insabbiarsi nella via di fuga.

La gara inizia ben presto a delinearsi. Bezzecchi detta il passo, seguito da Alex Marquez e Raul Fernandez. Più distante Acosta. Sulla stessa falsariga di Portimao al decimo giro, il riminese cambia passo e distanzia la Ducati Gresini. Stavolta però alle spalle di Bezzecchi spunta un rivale inaspettato Raul Fernandez, delineando un derby tra Aprilia. Lo spagnolo si sbarazza di Marquez e a poco a poco, si avvicina al leader della gara fino a quattro decimi di ritardo. A quel punto Bezzecchi è bravo ad amministrare il margine, difendendosi fino alla bandiera a scacchi.

Dietro il dominio Aprilia, la spunta un ottimo Di Giannantonio, che piega Acosta dopo un grande duello nella seconda metà di gara. Sottotono Alex Marquez, in crisi con le gomme: lo spagnolo si accontenta della quinta posizione. Precede Fermin Aldeguer, suo compagno nel team Gresini. Settimo Luca Marini, davanti a Brad Binder, Jack Miller, Enea Bastianini e Miguel Oliveira. Dodicesimo Zarco, nonostante un long lap penalty. Joan Mir, tredicesimo, precede Alex Rins e Nicolò Bulega. Il sostituto di Marc Marquez va a punti per la seconda volta nella sua esperienza in MotoGP.

Classifica Piloti

Marquez M. - Ducati Lenovo Team - 545 punti Marquez A. - Gresini Racing Motogp - 467 punti Bezzecchi - Aprilia Racing - 353 punti Acosta - Red Bull Ktm Factory Racing - 307 punti Bagnaia - Ducati Lenovo Team - 288 punti Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 Ducati - 262 punti Morbidelli - Pertamina Enduro VR46 Ducati - 231 punti Aldeguer - Gresini Racing Motogp - 214 punti Quartararo - Monster Energy Yamaha Motogp - 201 punti Fernandez - Aprilia Trackhouse Racing - 172 punti



Classifica costruttori