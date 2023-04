Il Napoli pensa alla Champions: finisce senza reti contro l'Hellas Verona

Il Napoli pareggia (0-0) in casa contro l'Hellas Verona allo stadio Maradona, nella sfida valida per la 30ª giornata di Serie A. Gli azzurri ormai vicinissimi alla conquista dello Scudetto e col pensiero rivolto al ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, non vanno oltre il pareggio, nell'anticipo del sabato pomeriggio.

Nella prima frazione la squadra di Luciano Spalletti tarda a carburare, contro un avversario ben messo in campo, determinato a conquistare punti importanti importanti per la salvezza. Le occasioni latitano e i ritmi sono bassi. Stesso copione anche nel secondo tempo, a nulla vale l'ingresso dei titolari nei minuti finali. Si rivede Victor Osimhen, al rientro dopo l'infortunio muscolare che gli ha fatto saltare l'andata contro il Milan. La migliore occasione capita proprio al bomber nigeriano, ma il suo tiro a volo appena dentro l'area finisce sulla traversa. Poi nulla più la squadra di Zaffaroni strappa un punto importante per la salvezza.

Con questo pareggio il Napoli si porta a 75 punti, + 14 sulla Lazio mentre l'Hellas Verona sale a 23 punti, guadagnando una lunghezza sullo Spezia. Adesso Osimhen e compagni possono concentrarsi sulla sfida di Champions contro il Milan di martedì.

La partita

Spalletti fa turnover. In difesa i centrali sono Kim e Juan Jesus, esterni bassi Di Lorenzo e Olivera, in porta Meret. A centrocampo spazio a Demme, Anguissa ed Elmas. In avanti Raspadori centravanti, Politano e Lozano esterni.

Zaffaroni si affida al 3-4-1-2. Difesa a tre Dawidowicz, Hien e Ceccherini davanti a Montipò. Sulle fasce Faraoni e Depaoli, in mediana Tameze e Abildgaard. In avanti Duda trequartista dietro le punte Lasagna e Gaich.

Primo tempo

Buon approccio del Verona molto aggressivo sui portatori di palla azzurri mentre gli uomini di Spalletti faticano a farsi vedere in avanti. Primo squillo azzurro al 20'. Politano riceve palla sulla destra, rientra sul sinistro e serve a centro area Olivera che impatta di testa trovando la deviazione in angolo di Lasagna. Sugli sviluppi dell'angolo arriva un autogol dell'Hellas, annullato per fuorigioco di Olivera. I partenopei provano a spingere ma la squadra di Zaffaroni è molto coriacea e pronta a pungere in contropiede. Al 39' Anguissa da destra serve al centro Lozano, che non arriva per un soffio sul pallone. Il primo tempo finisce 0-0.

Secondo tempo

La ripresa prosegue sulla stessa falsariga del primo. Gli azzurri provano a fare la partita con un possesso palla troppo lento, l'Hellas si chiude bene ed è sempre aggressivo. Al 56' ci prova Di Lorenzo, il colpo di testa del capitano finisce a lato. Inziano i primi cambi, Spalletti manda in campo Kvaratskhelia al posto di Lozano e Zielinski al posto di Demme. Zaffaroni prova la carta Djuric al posto di Gaich. Torna in campo anche Osimhen che rileva Raspadori. Azzurri a trazione anteriore per l'assalto finale. Al 75' tiro da fuori di Zielinski, murato da Tameze ben appostato in area. All'83 grandissima occasione per il Napoli. Bolide del nigeriano dopo una deviazione di Hien e palla che si stampa sulla traversa. Questa è l'ultima palla gol per il Napoli, al Maradona finisce senza reti.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (65' Zielinski), Elmas (74' Lobotka); Politano (84' Zedadka), Raspadori (73' Osimhen), Lozano (64' Kvaratskhelia). A disposizione: Marfella, Gollini, Mario Rui, Rrhamani, Bereszynski, Zerbin, Ostigard. Allenatore: Luciano Spalletti

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (67' Coppola); Faraoni (70' Terracciano), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (71' Verdi); Lasagna (87' Ngonge), Gaich (66' Djuric). A disposizione: Berardi, Perilli, Braaf, Kallon, Murillo, Suleman. Allenatore: Marco Zaffaroni

Ammoniti: Ceccherini (HV), Terracciano (HV), Dawidowicz (HV), Ngonge (HV), Verdi (HV)

Arbitro: Federico La Penna (Roma)