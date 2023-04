Napoli-Hellas Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli ospita l'Hellas Verona, allo stadio Maradona sabato 15 aprile alle ore 18.00, nell'anticipo del sabato, valido per la 30ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN.

L'incontro assume un maggiore significato soprattutto per gli scaligeri, a caccia di punti salvezza. Il trend in casa del Napoli è positivo per i gialloblù: gli ultimi due confronti sono terminati con il punteggio di 1-1. La partita d'andata disputata al Bentegodi il 15 agosto (prima giornata ) si concluse con il risultato di 2-5 e fu il preludio alla fantastica cavalcata della squadra di Spalletti verso lo Scudetto. Andarono a segno Lasagna e poi Henry per i veneti; Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano per i partenopei.

Il momento delle squadre

Archiviata la sconfitta nel quarto d'andata di Champions contro il Milan, il Napoli si rituffa nel campionato per avvicinarsi sempre più alla matematica conquista dello Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti, in attesa del secondo round coi rossoneri in programma martedì prossimo, può tirare il fiato e fare un po' di turnover in ottica Champions. Dopo la vittoria sofferta a Lecce, gli azzurri hanno 13 punti di vantaggio sulla Lazio, corsara a Spezia e chiaramente una vittoria sarebbe un passo ulteriore verso il sogno tricolore.

Grande fiducia invece in casa veronese. L'Hellas, terzultimo a quota 22 punti, è tornato prepotentemente in piena corsa per la salvezza grazie al successo ottenuto in extremis nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Adesso i punti di distacco sullo Spezia quartultimo sono quattro e la sconfitta dei liguri nell'anticipo con la Lazio, rappresenta un'occasione da cogliere al volo per la squadra di Zaffaroni per rosicchiare qualche altro punto ai diretti concorrenti per la salvezza. Ma soprattutto trovare un Napoli con la testa alla Champions è una chance irripetibile.

Le ultime dai campi

Nei partenopei ottimismo per il recupero di Victor Osimhen, rientrato a lavorare in gruppo e metterà magari minuti nelle gambe a gara in corso in vista del ritorno dei quarti di Champions League in programma martedì. Prima punta dall'inizio, però, sarà impiegato Raspadori con ai lati Politano e Kvaratskhelia, ma il georgiano potrebbe anche essere tenuto a riposo a favore di Lozano. In mediana Anguissa dal 1', invece Lobotka e Zielinski sono in ballottaggio rispettivamente con Demme ed Elmas. Difesa diretta da Kim, al suo fianco potrebbe esserci spazio per Juan Jesus; terzini Di Lorenzo e Olivera in pole sulla concorrenza di Bereszynski e Mario Rui per partire titolari. In porta Meret.

Negli scaligeri Milan Djuric dovrebbe essere scelto da Zaffaroni come punta di peso sostenuto da Ngonge e Verdi, pronti a subentrare però Gaich e Lasagna. In ripresa Lazovic, le cui condizioni sono in miglioramento ma non è stato convocato per la Campania; sulle fasce, tuttavia, si sistemeranno Faraoni a destra e Depaoli a sinistra, indisponibile infatti Doig per un problema al piede. In mezzo al campo Duda e Tameze, squalificato Veloso. Dietro assente Magnani fermato dal Giudice Sportivo per un turno, spazio a Dawidowicz con Hien e Ceccherini. In porta Montipò.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Zielinski 60% - Elmas 40%, Di Lorenzo 55% - Bereszynski 45%, Olivera 55% - Mario Rui 45%, Kvaratskhelia 60% - Lozano40%

Squalificati: Ndombélé

Innfortunati: Simeone

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni

Ballottaggi: Djuric 65% - Gaich 35%, Ngonge 60% - Lasagna 40%

Squalificati: Miguel Veloso, Magnani

Infortunati: Doig, Lazovic, Henry, Hrustic

Dove vedere la partita

Napoli-Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sabato 15 aprile alle ore 18.00: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Oppure con l'utilizzo del TIMVISION Box.

Attivando Zona DAZN, inoltre, chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky potrà vedere Napoli-Verona in tv sul canale 214 del decoder di Sky. I telecronisti DAZN di Napoli-Verona saranno Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni.