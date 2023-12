Napoli-Inter, chi gioca e dove vederla in tv

Il posticipo di domenica sera sarà l’ennesima puntata della sfida a distanza che sta appassionando i tifosi di Inter e Juventus. I nerazzurri approdano al Maradona dopo il turnover fatto mercoledì a Lisbona mentre il Napoli è reduce dalla delusione al Bernabeu contro il Real Madrid coi gol nel finale di partita. I partenopei, però, hanno mostrato grossi passi avanti e potrebbero causare più di un problema all’undici di Simone Inzaghi. Vediamo quindi le scelte dei tecnici, le formazioni probabili e come seguire la gara in diretta.

Mazzarri e il rebus difesa

Il finale disastroso a Madrid ha raffreddato parecchio gli entusiasmi in casa Napoli, tanto da convincere la società a disertare la solita conferenza stampa pre-partita ancora prima del lieve stato influenzale che ha colpito il tecnico Mazzarri. Se è ancora troppo presto per dire che la luna di miele tra il tecnico toscano e un ambiente mai semplice è finita, la prospettiva di affrontare il migliore attacco della Serie A non è certo il massimo. Gli avanti dell’Inter, dall’alto dei 30 gol in campionato ed 8 in Champions League, sono a livello delle grandi d’Europa, il che dovrebbe preoccupare non poco i tifosi partenopei. Se Mazzarri punta a ritrovare il gioco dell’era Spalletti, il reparto che sta soffrendo di più è proprio la difesa, che non ha ancora trovato l’erede di Kim.

Il confronto con l’inizio della scorsa stagione è più pesante in Europa che in Serie A: nelle prime 13 partite di campionato il Napoli di Spalletti aveva incassato 10 gol, quattro in meno di questa stagione mentre in coppa le reti subite sono cinque di più. Nove gol in più non sono affatto pochi, ma a preoccupare è soprattutto la sensazione di costante insicurezza, il timore di non essere mai in grado di ‘ammazzare’ le partite. In questi primi giorni di lavoro a Castelvolturno, Mazzarri sta lavorando molto sulla tenuta della difesa ma dovrà fare a meno di diversi pezzi importanti contro i nerazzurri. Mario Rui ed Olivera non si sono allenati e la fascia sinistra resta un problema ancora irrisolto.

Funzionerà il turnover di Inzaghi?

La missione dell’Inter è facile a dirsi e difficile a farsi: rispondere alla vittoria in extremis della Juventus e riprendersi la vetta della classifica. Doverlo fare contro una squadra in netta crescita come il Napoli non sarà semplice ma i nerazzurri arrivano dopo due pareggi molto positivi come quelli ottenuti allo Stadium e contro il Benfica. Per preparare al meglio il big match, Inzaghi ha azzardato un pesante turnover all’Estadio da Luz e potrà contare su quasi tutti i suoi titolari con qualche giorno in più di riposo. Unico pezzo mancante, a parte il lungodegente Benjamin Pavard, che ne avrà ancora per un mese, Alessandro Bastoni: il difensore ha infatti svolto allenamento a parte e non è partito per Napoli. In attesa che torni a disposizione contro l’Udinese, Inzaghi potrebbe riproporre in blocco la formazione vista all’Allianz Stadium. Per avere la meglio sul Napoli, la speranza dei tifosi della Beneamata è cha la coppia delle meraviglie Thuram-Lautaro continui a far faville.

L’avanti francese si sta rivelando uno degli assist men più efficaci d’Europa, visto che solo Xavi Simons del Lipsia e Pedro Neto del Wolverhampton hanno fatto meglio nei cinque campionati principali del Vecchio Continente. Quattro dei suoi sei assist sono finiti proprio a Lautaro, che in campionato sta vivendo un momento quasi ideale. Il campione del mondo è infatti solo il secondo giocatore negli ultimi 60 anni a segnare 13 reti nelle prime 13 partite con la maglia dell’Inter: l’ultimo a riuscirci era stato Mauro Icardi. L’undici di Inzaghi, poi, sembra perfettamente a suo agio anche lontano dal Meazza, considerato che ha vinto cinque delle sei trasferte in campionato, subendo solo due reti. Riuscirà la migliore difesa europea in trasferta a resistere all’assalto della ritrovata coppia Kvaratskhelia-Osimhen?

Come scenderanno in campo

Infermeria piuttosto affollata per Walter Mazzarri, che dovrà quindi fare a meno di Mario Rui, Mathias Olivera e Alessandro Zanoli. Nonostante la papera sul gol del talentino Nicolas Paz, Meret viene confermato tra i pali, come buona parte della linea difensiva. Se il capitano Di Lorenzo e Rrahmani dovrebbero essere sicuri di scendere in campo: il resto è in dubbio: Juan Jesus, Natan e Ostigard si contendono i due posti, ma non è chiaro chi giocherà sulla sinistra. Preoccupazione per le condizioni di Zielinski, che non è al massimo: il polacco sembra intenzionato a stringere i denti ma non è detto che Mazzarri voglia rischiarlo. Politano dovrebbe poi ancora spuntarla nell’eterno duello con Raspadori e conquistare l’ultimo posto nel tridente accanto agli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia.

Molti meno dubbi per Simone Inzaghi, che sembra orientato a mettere in campo il miglior undici possibile per tenere viva la corsa verso il titolo di campione d’inverno. Davanti a Sommer dovremmo quindi avere la difesa a tre con Darmian accanto a De Vrij ed Acerbi. Sulle fasce dovrebbero spuntarla Dumfries e Dimarco, con Cuadrado e Carlos Augusto pronti a subentrare nel secondo tempo. Sulla mediana zero sorprese con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ad alternare fasi d’interdizione con i lanci per gli avanti Marcus Thuram e il capitano Lautaro Martinez.

Le formazioni probabili

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vederla in diretta

Il posticipo della 14a giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Inter si giocherà a partire dalle 20.45 di domenica 3 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’unico modo di vedere in diretta la gara sarà di abbonarsi a DAZN, che trasmetterà il big match in esclusiva sulla sua piattaforma. Se, però, non vi fidate della vostra connessione e siete clienti Sky o Tivùsat, potrete attivare l’opzione Zona DAZN e seguire la partita tranquillamente via satellite sul canale 214. Vista l’importanza della sfida, l’emittente schiererà la sua coppia principe con Pierluigi Pardo alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico. Buona partita a tutti!