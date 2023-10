Napoli-Milan, chi va in campo e dove vederla in tv

Quella di stasera non potrà essere un appuntamento qualsiasi come tutti gli altri: Napoli e Milan s'incontrano per la quarta volta in questo 2023, tra campionato e Champions League, in due condizioni di forma assolutamente agli antipodi: i partenopei sembrano essersi nettamente ritrovati dopo l'ultima sosta del campionato, mentre i rossoneri hanno accusato più di una flessione al rientro della pausa per le nazionali. E i risultati di quest'ultima settimana sono stati molto chiari, alla vigilia della decima giornata di Serie A.

Napoli-Milan, ecco chi la trasmette in tv

Rudi Garcia è reduce da due successi in trasferta - contro l'Hellas a Verona in campionato e contro l'Union a Berlino in Coppa - e ora è quarto in classifica con 17 punti, con il secondo attacco più prolifico del torneo. Stefano Pioli, al contrario, giunge da due sconfitte di fila: quella contro la Juventus al Meazza e quella di Parigi contro il Psg. Adesso la sua formazione di Pioli è terza in graduatoria a quota 21. Che cosa ci attenderà allo stadio Maradona? Il fischio d'inizio è previsto per domenica 29 ottobre 2023 alle ore 20.45. Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn: la sfida sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Garcia alla caccia del tris

" È un match che giochiamo in casa contro un avversario diretto e abbiamo grande voglia di vincerla - ha dichiarato il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, nella conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno -. Siamo in una fase interessante - prosegue Garcia - e vogliamo proseguire. So che i miei giocatori danno il meglio per provare a vincere, sono contento del loro atteggiamento a Verona e a Berlino. In Germania potevamo giocare meglio ma abbiamo avuto comunque l'atteggiamento giusto ". Senza Juan Jesus e Victor Osimhen, gli azzurri recuperano André-Frank Zambo Anguissa, il quale, però, partirà dalla panchina. Un dubbio in difesa, sulla fascia sinistra, tra Mario Rui (favorito) e Mathías Olivera; Jens Cajuste, invece, vince il ballottaggio in mediana con Eljif Elmas. Al centro dell'attacco fiducia a Giacomo 'Jack' Raspadori.

Pioli non vuole più scherzi