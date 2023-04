Il Napoli passa a Lecce 2-1: gli azzurri "vedono" lo scudetto

Il Napoli supera (2-1) il Lecce al "Via del Mare" e si avvicina sempre di più allo scudetto. Con questa vittoria la squadra di Spalletti si porta a 74 punti, ben 19 punti in più della Lazio, impegnata sabato sera nella sfida contro la Juventus.

Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo. I pugliesi però non demeritano e trovano il pareggio ad inizio ripresa grazie ad una rete di Di Francesco, che rompe un digiuno di cinque partite per i giallorossi. Il Napoli però si dimostra ancora una volta spietato e trova il gol della vittoria grazie all'autorete del portiere Falcone. Basta alla squadra di Spalletti per conquistare i tre punti e concentrarsi sulla sfida contro il Milan, nei quarti di finale di Champions League, mercoledì 12 aprile.

La partita

Baroni sceglie il solito 4-3-3. In difesa agiranno sugli Gendrey e Gallo, i centrali sono Baschirotto e Umtiti davanti a Falcone. A centrocampo in cabina di regia Hjulmand, affiancato da Gonzalez e Maleh. In avanti le ali sono Oudin e Di Francesco. Al centro dell'attacco gioca Ceesay.

In casa azzurra, Spalletti limita il turnover. Confermati al centro della difesa Kim e Rramahni, a destra Di Lorenzo, a sinistra rientra Mario Rui. In mediana inamovibile Lobotka, ai suoi lati Anguissa e Elmas. In attacco scelto Raspadori, gli esterni sono Lozano e Kvaratskhelia.

Primo tempo

Il Lecce prova a pressare alto e costruisce una bella azione in transizione al 9'. Maleh riceve al limite e calcia, Meret con un colpo di reni alza sopra la traversa. Al 18' gli azzurri passano in vantaggio. Dopo un calcio d'angolo la palla arriva da Kim sulla destra. Cross per Di Lorenzo, girata aerea del capitano e palla in fondo al sacco. Il Var conferma il gol dopo aver verificato un possibile fuorigioco. I giallorossi sono molto volenterosi ma il Napoli gestisce con grande serenità. Al 34' Elmas si butta nello spazio e lascia poi a Lozano, che rientra sul mancino e tira in porta: Falcone si distende e devia in angolo. Al 40' imbucata per Gallo e cross per Ceesay, in area l'attaccante sfiora soltanto e non riesce a indirizzare verso la porta. Finisce il primo tempo 1-0 Napoli.

Secondo tempo

Al 52' arriva il pareggio dei pugliesi. Sugli sviluppi di un piazzato Ceesay di testa colpisce la traversa. Poi Lobotka non spazza, la palla resta buona in area per Di Francesco, che si gira nello stretto e trafigge Meret sul primo palo. La squadra di Baroni prende coraggio, spinta anche dall'entusiasmo dello stadio. Apertura di Hjulmand e cross profondo sul secondo palo, in area salva Di Lorenzo. Al 64' azzurri di nuovo in vantaggio. Kvaratskhelia lascia il pallone a sinistra per Mario Rui, che va al cross teso sul secondo palo. Lì arriva Gallo, che devia verso Falcone però quest'ultimo non la tiene e la palla finisce in fondo al sacco. I pugliesi accusano il colpo e Il Napoli mette in ghiaccio la partita. Al 73' sugli sviluppi di una punizione, un sinistro di controbalzo di Umtiti sfiora il palo. All'84' occasione al volo per Kvaratskhelia, si oppone Falcone. Il Lecce prova qualche azione finale ma senza costruire palle gol. Il Napoli conquista i tre punti, un passo avanti verso lo Scudetto.

Il tabellino

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez (71' Helgason), Hjulmand, Maleh (80' Askildsen); Oudin (80' Strefezza), Ceesay (79' Persson), Di Francesco (88' Banda). A disposizione: Brancolini, Bleve, Tuia, Ceccaroni, Romagnoli, Pezzella, Lemmens, Cassandro, Colombo. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui (94' Olivera); Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano (66' Ndombélé), Raspadori (65' Simeone) (82' Politano), Kvaratskhelia (94' Zerbin). A disposizione: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Bereszynski, Demme, Gaetano, Zielinski, Zedadka. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Di Lorenzo (N) 18', Di Francesco (L) 52', Falcone (L) autorete 64'

Ammoniti: Gendrey (L), Ndombélé (N), Umtiti (L)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)

Le parole di Spalletti

"Ho ritrovato la sostanza della squadra perché ho a che fare con giocatori che sanno valutare anche da soli quelli che sono i comportamenti in partita. questo è un campo difficile; il Lecce ha fatto risultati importanti conto tutte le grandi. È una squadra messa bene in campo e che si esalta di fronte a qualità alta". Queste le parole di Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce.