Torna a casa e trova i ladri. Il portiere del Napoli Meret li fronteggia e li mette in fuga

Tanta paura per l'estremo difensore del Napoli Alex Meret, che ha fronteggiato e messo in fuga due ladri intenzionati a entrare all'interno della villa in cui vive insieme alla sua famiglia.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il portiere friulano, 27 anni, è stato vittima di un tentativo di furto nella tarda serata di martedì 21 gennaio, anche se la notizia è divenuta di pubblico dominio solo nella giornata di oggi. Meret e i suoi familiari, che si trovavano lontano da casa, hanno deciso di anticipare il rientro rispetto al previsto nella loro villa di Lucrino, nel comune di Pozzuoli (Napoli), e presumibilmente è stato proprio questo cambiamento dell'ultimo istante a impedire che si compisse il furto.

Sorpresi in modo evidente dal ritorno anticipato dell'estremo difensore azzurro e dei suoi familiari, i ladri sono stati colti con le mani nel sacco, dato che stavano cercando di forzare l'apertura di una finestra per accedere al salone principale della villa. Meret si è reso subito conto della presenza di estranei poco dopo aver varcato il cancello dell'abitazione, quindi ha gridato in direzione dei malviventi correndo verso di loro.

Per fortuna i due non hanno reagito in alcun modo, anzi, probabilmente per evitare di essere visti in volto, hanno dato le spalle al 27enne friulano e se la sono data a gambe. Una volta messi in fuga i ladri, il portiere ha contattato prontamente le forze dell'ordine per segnalare il tentato furto e sporto denuncia contro ignoti. Gli inquirenti hanno raccolto la testimonianza di Meret e dei suoi familiari, dopo di che si sono occupati di esaminare i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza nella speranza di riuscire a identificare i responsabili grazie a qualche dettaglio immortalato in video.

In scadenza di contratto nel giugno 2025, il portiere, assoluto protagonista tra i pali della squadra che al momento si trova in vetta alla classifica di Serie A, è ancora in attesa di una proposta di rinnovo.

Qualora si arrivasse a un addio a fine stagione, secondo gli esperti di mercato, sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint-Germain, dal momento che l'estremo difensore della nazionale di calcio dell'Italia Gianluigi Donnarumma non è particolarmente apprezzato dall'allenatore dei campioni di Francia Luis Enrique e non ha ancora ricevuto un'offerta di prolungamento del contratto.