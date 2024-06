Il Napoli riparte da Antonio Conte: per lui contratto fino al 2027

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Ora è ufficiale. Il tecnico salentino ha sottoscritto un triennale da 6 milioni netti a stagione, più bonus legati allo scudetto e al percorso - qualora dovesse arrivare la qualificazione - in Champions League. Nell'accordo non vi saranno clausole e opzioni di uscita fissate a favore o sfavore dell'una o dell'altra parte. Conte nel suo staff porterà il vice Stellini, il preparatore Coratti, il match analyst Gianluca Conte e Lele Oriali. L'ufficialità, che era attesa da giorni, è arrivata sia attraverso un comunicato rilasciato dalla società campana - "SSC Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l’incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027" - che attraverso un messaggio social del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha semplicemente scritto: "Benvenuto Antonio!", insieme ad una foto che li ritrae sorridenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Anche il tecnico ex Chelsea ha voluto commentare l'ufficialità attraverso una brevissima dichiarazione: "Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale". In attesa di capire quali saranno le prime mosse di mercato sia in entrata - Lukaku su tutti - che in uscita - per il neo tecnico e per il ds Manna i dossier più scottanti riguardano Osimhen, Kvara e capitan Di Lorenzo -, per la prima volta dopo 14 anni i partenopei non parteciperanno ad alcuna competizione europea, a causa della stagione calcistica ampiamente al di sotto delle aspettative. Il club campione d'Italia con Luciano Spalletti, infatti, ha chiuso l'ultima Serie A al decimo posto, con 53 punti, ben 37 in meno rispetto alla trionfale cavalcata di due anni fa.

Conte arriva sotto il Vesuvio per riportare il Napoli sia in cima al massimo campionato che nel giro della massima

competizione europea. Nel suoda allenatore, oltre 4 Serie a ci sono anche un campionato di Serie B, una Premier League, una Fa Cup e 2 Supercoppe Italiane, oltre a 18 riconoscimenti a titolo individuale.