Il Napoli va a caccia della vittoria in trasferta a Bologna: ecco dove vedere la partita

Trasferta emiliana per il Napoli Campione d'Italia, impegnato nella sfida valida per la 37ª giornata di Serie A allo stadio Dall’Ara contro il Bologna domenica 28 maggio. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 con diretta su DAZN.

Attesi gol e spettacolo nella partita tra gli azzurri di Luciano Spalletti, vincitori del tricolore e il Bologna di Thiago Motta, una delle rivelazioni più sorprendenti della stagione. I rossoblù sono la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: ben 192. I partenopei conducono per 49 successi a 41 in 127 precedenti contro gli emiliani nel massimo campionato; completano il quadro 37 pareggi. L'andata al Maradona ad ottobre terminò 3-2 con i gol di Juan Jesus, Lozano e Osimhen per i campani; Zirkzee e Barrow per i felsinei.

Il momento delle squadre

I rossoblù all'undicesimo posto in classifica sono ancora in lotta per un posto in Conference League. Di sicuro vogliono togliersi un'altra bella soddisfazione di fronte al proprio pubblico, davanti al quale ha fornito sempre ottime prestazioni. La squadra di Motta ha pareggiato gli ultimi tre match casalinghi di campionato (contro Milan, Juventus e Roma). Raccogliere punti anche contro i Campioni d'Italia sarebbe di sicuro un altro risultato prestigioso per il tecnico italo-brasiliano, al punto che quella contro il Napoli potrebbe essere la sua ultima al Dell'Ara, viste le tante squadre finite sulle sue tracce.

Osimhen e compagni sono reduci dalla vittoria per 3-1 sull'Inter, e nonostante lo scudetto conquistato, non sembrano intenzionati a fare sconti a nessuno dopo aver sconfitto tutte e 19 le squadre partecipanti al torneo. In trasferta gli azzurri hanno conquistato la bellezza di 44 punti e vogliono riscattare l'ultima sconfitta di Monza. Evidente però come negli ultimi giorni, in attesa della festa in programma il 4 giugno nell'ultima gara contro la Sampdoria, dalle parti di Fuorigrotta tenga banco molto più la questione allenatore con l'addio di Spalletti sempre più probabile che il calcio giocato.

Le ultime dai campi

Nei rossoblu Arnautovic guiderà l'attacco, sostenuto poi da Barrow, Ferguson e Aebischer che sostituirà lo squalificato Orsolini. In mezzo al campo Schouten con Dominguez, iniziale panchina per Moro. Difesa diretta da Lucumì con Bonifazi al suo fianco, terzini agiranno Posch e Cambiaso. In porta inamovibile Skorupski.

Nei partenopei Spalletti potrebbe alternare qualche elemento, a partire dalla porta dove Gollini potrebbe essere preferito a Meret. In difesa cerca posto Ostigard per affiancare Kim, poi sulle fasce si sistemeranno Olivera e Bereszynski (non al meglio Di Lorenzo). In mediana rischiano Lobotka e Zielinski, pronti Demme e Gaetano. Avanti Zerbin e Osimhen, poi ultima maglia in ballo tra Kvara e Raspadori. Squalificato Elmas, out Politano e Mario Rui.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3) - Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Aebischer, Schouten, Dominguez; Barrow, Arnautovic, Ferguson. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Medel, De Silvestri, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia, Moro, Sansone, Kirkzee. Allenatore: Thiago Motta

Ballottaggi: Barrow 60% - Moro 40%

Squalificati: Orsolini

Diffidati: Skorupski, Domiguez, Ferguson

Indisponibili: Soumaro, Soriano, Bagnolini, Kyriakoupolos

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Di Lorenzo, Ostigard, Zedadka, Ndombelé, Gaetano, Demme, Raspadori, Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti

Ballottaggi: Rrahmani 55% - Ostigard 45%, Lobotka 60% - Demme 40%, Kvaratskhelia 60% - Raspadori 40%, Zielinski 65% - Gaetano 35%

Squalificati: Elmas

Diffidati: Osimhen, Kim

Indisponibili: Mario Rui, Politano, Lozano

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)

Dove vedere la partita

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, domenica 28 maggio alle ore 15.00. Per vederla in tv bisognerà scaricare l'app apposita su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni con Stefan Schwoch al suo fianco al commento tecnico.