Nasce il Trofeo Silvio Berlusconi: Milan e Monza in campo l'8 agosto

Milan e Monza hanno comunicato, attraverso una nota congiunta, la nascita del "Trofeo Silvio Berlusconi", la cui prima edizione si svolgerà l'8 agosto all'U-Power Stadium e sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il match. Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambe le società.

Prima proprietario del club rossonero per 31 anni, dal 1986 al 2017. Tre decadi di trionfi in cui conquista ben 29 trofei: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club FIFA e 5 Supercoppe Europee, diventando il presidente più vincente della storia del Milan. Poi, dopo appena un anno fuori dal calcio, il 28 settembre 2018, anche grazie all'intuizione di Adriano Galliani, il Gruppo Fininvest acquisisce il Monza, all'epoca in Serie C. I programmi sono subito ambiziosi e nel 2020, la nuova creatura di Berlusconi e Galliani torna ufficialmente in Serie B dopo 19 anni.

L'obiettivo annunciato è la Serie A, così al secondo tentativo i brianzoli conquistando per la prima volta la storica promozione nella massima serie grazie ad una splendida cavalcata ai play-off. La prima stagione nel grande calcio è straordinaria. Grazie all'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, a campionato in corsa, il Monza raggiunge infatti la salvezza con 6 giornate d'anticipo, classificandosi all'11° posto con 52 punti, lottando addirittura per un certo periodo della stagione alla qualificazione in Conference League.

Il comunicato congiunto