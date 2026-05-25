Neppure San Siro può salvare un Diavolo che vuole suicidarsi

Il Milan è rimasto fuori dalla Champions: incredibile ma vero. È riuscito in una impresa satanica e cioè a farsi eliminare dalla concorrenza nonostante avesse la possibilità di mettere al sicuro l’Europa che conta con un successo sul Cagliari. E dire che la serata tragica comincia nel migliore dei modi a dimostrazione che neanche questa partenza riesce a procurare il risultato inseguito. Il Cagliari, prima impaurito, poi sempre più consapevole dei proprio mezzi, prima pareggia e nella ripresa raddoppia giocando una partita seria e pulita. I tentativi nell’ultima mezz’ora del Milan di risalire la china non sono nemmeno esaltanti. E così i fischi finali sono il timbro al fallimento della stagione cominciata con propositi di quarto posto. Da gennaio il cammino è stato un lento e inesorabile arretramento fino alla resa di ieri. Anche Allegri non si può chiamare fuori.

Sembrava tutto troppo facile per il Milan, tutto scontato. Perché al primo assalto arriva il gol che rompe l’attesa e rimette la sfida sul binario ideale. Merito di un lancio, uno dei pochi precisi, di Tomori, toccato da Gimenez per Saelemaekers che irrompe in area e col destro angolato centra il bersaglio. Sembra tutto indirizzato e invece il Milan è capace di complicarsi la vita anche con questa partenza. Perché arretra subito, perché comincia a chiudersi nella sua metà campo e in particolare a mostrare una crepa a centrocampo dove il Cagliari riesce a mettere sotto Fofana, Jashari così avvicinandosi al meritato pareggio. Che poi pesca a metà frazione da angolo: colpo di testa di Mina, Gabbia si perde Borrelli che sotto porta trova la deviazione vincente. L’unica reazione rossonera arriva da un paio di scorribande di Rabiot e dall’apertura di Saelemaekers per Nkunku che il francese non riesce a sfruttare. All’intervallo lo stadio esaurito, sfiduciato, fischia e disapprova.

L’arrivo di Pulisic a inizio di ripresa non cambia granchè anzi peggiora il quadro perché al primo calcio piazzato il Cagliari passa davanti con Rodriguez che approfitta di una palla vagante in area. A quel punto il Milan, con i risultati dagli altri campi, è fuori dalla Champions e scivolato in Europa league.

C’è bisogno di una guida per una squadra allo sbando che ha perso completamente la testa e anche la lucidità e per questo Allegri chiama a raccolta Modric oltre che Fullkrug e poi Leao, per tentare di ribaltare la situazione disperata. E invece è il Cagliari ad andare a un passo dal 3 a 1. Dopo la contestazione iniziale riservata a Cardinale e al management societario, la curva resta al fianco della squadra fino all’ultimo respiro.