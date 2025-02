Il "martedì delle streghe" per le squadre italiane

Ascolta ora 00:00 00:00

Disastro totale, nessuna giustificazione, zero alibi, arbitri innocenti, calciatori irresponsabili, allenatori impauriti, totale: Milan e Atalanta fuori dalla champions league, danni di immagine e contabili, serata di streghe a Milano e a Bergamo, Feyenoord e Bruges passano con merito netto agli ottavi, l’eliminazione del Milan è figlia delle sciocchezze di Theo Hernandez, due ammonizioni, l’espulsione al minuto 50, quando il Milan stava gestendo il fulmineo vantaggio di Gimenez, da qui un’altra partita, un altro Milan, vitamine per gli olandesi, errori nei cambi di Conceiçao, una prestazione slegata, al di là del cuore rari momenti di lucidità, finale tra i fischi e un’altra espulsione, quella di Leao a firmare l’ennesima sua uscita senza gloria dall’Europa.

Il risultato di Bergamo è incredibile nei numeri, mai vista l’Atalanta subire tre gol, in casa e tutti nel primo tempo, Lookmann recuperato è stato però tenuto in panchina con le solite cervellotiche scelte degli allenatori, l’ingresswo del Pallone d’oro africano ha scosso il gioco, dando una lievissima speranza, un gol ma poi un rigore parato e qui la partita si è trascinata, come a San Siro, nella passione e mai nella ragione con una espulsione di Toloi che, per chiudere il martedì delle streghe, ha reagito come un bullo di strada ad un contrasto con un avversario belga. Stasera tocca alla Juventus in Olanda. Le premesse non suggeriscono notti serene.