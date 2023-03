Neymar, il "giallo" del milione di euro perso al casinò online

Piange, si dispera ma subito dopo ride di gusto: l'asso brasiliano Neymar in diretta sulla piattaforma streaming Twich davanti ad amici e followers ha dichiarato di aver perso un milione di euro in soli 60 minuti al casinò online ma sarebbe stata tutta una messinscena per fare pubblicità ad un sito di poker per il quale fa da "poster boy", ossia ragazzo copertina. Ma andiamo con ordine.

La reazione di Neymar

A darne per primo notizia è stato il portale portoghese Geglobo: in diretta streaming si mostra con due enormi cuffie, un cappellino e un abbigliamento sportivo. Il video mostra Neymar lasciarsi andare a un pianto a dirotto ma, pochi secondi dopo, inizia a ridere a crepapelle con il sottofondo musicale di My Hear will go on del celebre film Titanic mimando anche il gesto del flauto che non azzecca nemmeno una nota. Deriso in diretta dai suoi amici per la perdita record, uno di loro avrebbe affermato che è stata fatta l'impresa di " passare da un milione a zero in 60 minuti" . Nonostante l'enorme danno, il calciatore ha continuato a scherzarci su: d'accordo che è milionario ma la sua reazione è apparsa fin troppo tranquilla per aver perso tutto quel denaro.

FAMOSOS: Neymar “chora” ao perder R$ 5 milhões em apostas de cassino on-line durante live.



pic.twitter.com/LFH2hhb9dL — CHOQUEI (@choquei) March 29, 2023

Uno stratagemma di marketing?

Geglobe, però, ne è sicuro: " Non è stato altro che uno stratagemma di marketing del bookmaker online su cui Neymar ha scherzato durante il Live", aggiungendo che l'advisory del giocatore informava che " non c'era nessun investimento da parte dell'atleta ". Insomma, l'attaccante del Psg non avrebbe perso un euro. Inizialmente tutti erano caduti nel tranello ma poi si sarebbero accorti che, effettivamente, tutta la vicenda sarebbe stata romanzata per scherzo. Ma quale sarebbe il motivo di tutto ciò? " Questo tipo di azione ha l'idea di mostrare allo scommettitore comune che ci sono 'perdite' più grandi e famose, rendendo l'utente ancora più coinvolto nel sito di scommesse", affermano gli addetti ai lavori. Così facendo, quindi, il traffico di scommettitori si implementerebbe con la consapevolezza che anche quando si perdono piccole somme di denaro c'è sempre qualcuno che sta peggio.

Come abbiamo visto sul Giornale.it, per passare il tempo qualcosa dovrà pur fare: l'infortunio alla caviglia lo terrà fuori dai campi di gioco per tutta la rimanente parte della stagione, se ne riparlerà ormai dopo l'estate. Vera o presunta che sia la perdita al gioco, Neymar è uno scommettitore assiduo di poker tant'é che in passato (fino al 2017) avrebbe firmato un contratto con la PokerStars e sono state numerose le occasioni in cui, sempre su Twich, si è mostrato ai suoi followers intento a giocare d'azzardo online.