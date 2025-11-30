Non chiamate il Como un'anomalia

Leggo sul Foglio sportivo che Cesc Fabregas sia una anomalia nel campionato italiano. Lo sarebbe per le sue idee di gioco, con chiara matrice spagnola, tecnica e movimento. In verità è anomalo il Como che partecipa alla serie A, nella partita di venerdì sera contro il Sassuolo, l'anomalo Fabregas ha mandato in campo 16 calciatori, 3 spagnoli, 3 francesi, 2 argentini, 2 tedeschi, quindi, 1 kossovaro, 1 brasiliano, 1 olandese,

1 greco, 1 austriaco, 1 croato. Fabregas è spagnolo, il presidente del Como è l'indonesiano Mirwan Suwarso, la proprietà del club è di Michael Bambang e Robert Budi, i fratelli Hartono, imprenditori indonesiani del tabacco, i quali, secondo Forbes, sono al 71esimo e 76esimo posto della classifica dei personaggi più ricchi al mondo, con un patrimonio di 45 miliardi di dollari. La domanda sorge spontanea: quale è il criterio per cui una squadra e una società, di organico tecnico sportivo e azionisti stranieri,

possano e debbano iscriversi al campionato di calcio italiano, divisione nazionale

serie A? La risposta è elementare: la ditta ha nome e insegna nostrane, Como 1907, i padroni pagano la retta, versano i contributi e onorano i contratti. A differenza di alcuni club italiani. Ad maiora. Anzi, Hasta la vista.