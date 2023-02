"Non ci saremo allo Stadium": perché i tifosi del Torino saltano il derby

Manca poco all'atteso derby della Mole tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Torino di Ivan Juric ma sugli spalti dell'Allianz Stadium non ci saranno i sostenitori granata. La curva Maratona con un comunicato ha spiegato il perché della scelta di disertare la gara: “La curva Maratona comunica che non sarà presente in occasione del Derby. Il nostro essere Ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci".

E ancora, la parte finale del comunicato della curva del Torino: "Rinunciare al derby fa male, ma l’idea di iscriverci al loro sito è disgustante. Non possiamo piegarci alle regole dei gobbi: lasciamo il settore vuoto. Invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi: domenica 26/02 alle ore 15.00 tutti al Filadelfia per far sentire la voce del 12° uomo in campo e caricare la squadra durante l’allenamento. Martedì 28/02 dalle ore 16.00 tutti sotto la Maratona per vivere insieme il derby senza imposizioni”.

La reazione degli ultras bianconeri

I prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi, dunque, hanno fatto indispettire i tifosi del Torino che diserteranno la trasferta dell'Allianz Stadium. Ovviamente, il comunicato della Maratona non ha lasciato indiferenti la curva della Juventus con alcuni gruppi organizzati, Drughi, Viking, Primo Novembre e Nab che hanno esposto uno striscione, nei pressi dell'Olimpico Grande Torino, in cui si legge: "Agguati, infamate, il derby disertate. Ma quando ci affrontate?" . E ancora: sul ponte di Piazza Vittorio in centro a Torino è comparso un altro striscione con la scritta "Granata zecche". Gli ultras granata si raduneranno però tutti insieme per "assiste" il derby sotto la Maratona fuori dal proprio impianto.

Un derby vibrante

Le due squadre arrivano a questo atteso derby divise da un solo punto in classifica in favore della Juventus: 32 contro i 31 dei granata. Ovviamente sui bianconeri pesa la penalizzazione di meno 15 che avrebbe permesso agli uomini di Allegri di essere attualmente seconda con Inter e Milan a quota 47 e potenzialmente seconda in solitaria in caso di vittoria. La classifica attuale, però, dice che le due squadre sono appaiate e in caso di vittoria del Torino ci sarebbe anche il sorpasso ai danni dei cugini. In caso di vittoria, però, la Juventus salirebbe a quota 35 punti a meno sei dall'Atalanta sesta e attualmente in corsa per l'Europa.

Le probabili formazioni

Torino - Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.

Juventus - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri