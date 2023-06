"Non doveva succedere ma abbiamo dato tutto". ll messaggio di Lukaku ai tifosi dell'Inter

A distanza di quasi 72 ore dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City, Romelu Lukaku ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato a cuore aperto ai tifosi dell'Inter sui social network: "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’ inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo", inizia così il lungo post di Big Rom".

E ancora: "Non doveva succedere…Abbiamo dato tutto. È una sensazione di merda per tutti noi che amiamo questo bellissimo club... Ma l’Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia..." a chiudere un messaggio scritto in italiano e in inglese. Questo post è chiaro, netto e non lascia spazio ad alcuna interpretazione circa la volontà del belga di restare in nerazzurro.

Il cartellino, infatti, è di proprietà del Chelsea con Lukaku che tornerà a Londra già nei prossimi giorni e con i vertici dirigenziali dell'Inter che sono già in contatto con quelli dei Blues per tentare di trovare un accordo per riportarlo, a cifre ragionevoli, a Milano. Saranno necessarie la volontà del giocatore che dovrà spingere con il Chelsea per un rinnovo del prestito low cost ma anche la sua volontà nel decurtarsi sensibilmente parte dell'ingaggio andando così incontro al club nerazzurro in un periodo difficile per tutte o quasi le squadre.

Il grande colpevole?

Lukaku è entrato al 57' nella finale contro il Manchester City al posto di Edin Dzeko e si è subito messo a servizio della squadra con l'Inter che ha iniziato ad essere ancora più pericolosa. In tanti, soprattutto i tifosi di altre squadre, in queste ore lo hanno preso di mira con alcuni meme sui social ritenendolo il principale responsabile della sconfitta dell'Inter. "Lukaku è il migliore portiere della stagione" e ancora: "Romelu Lukaku, ruolo difensore" per via della "parata" involontaria sul colpo di testa di Dimarco (che a dire il vero non sarebbe entrato in porta perché debole e centrale). Il più grande errore che viene imputato a Big Rom, però, è il colpo di testa forte ma troppo centrale al minuto 88' che avrebbe molto probabilmente portato la sfida ai tempi supplementari dando magari una svolta che invece non è arrivata.

La stagione dell'attaccante belga è stata negativa da settembre a febbraio per via di problemi fisici importanti, positiva da marzo a fine maggio inizi giugno con un bottino finale di 14 reti in 36 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. La volontà del giocatore è chiara, quella del club nerazzurro pure: ora resterà solo da convincere il Chelsea e allontanare le sirene dell'Al Hilal che sembra disposto a fare follie per il belga.