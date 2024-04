"Non favorite il Leverkusen": la lettera della Roma alla Lega Serie A

Tutti a far festa, seppur in maniera moderata, per la doppia vittoria contro il Milan in Europa League e l'approdo in semifinale dove la Roma di Daniele De Rossi se la vedrà contro i freschi campioni di Germania del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che nel cammino europeo hanno eliminato ai quarti di finale gli inglesi del West Ham. Proprio per non tralasciare nessun particolare e proseguire con una programmazione ottimale, la società ha fatto richiesta alla Lega Serie A di posticipare il recupero contro l'Udinese, la gara interrotta al minuto 71 per il malore in campo a Evan Ndicka.

La data del recupero

Immediatamente dopo la qualificazione la società giallorossa ha inviato una lettera al presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, all'amministratore delegato Luigi De Siervo e al responsabile delle competizioni Andrea Butti per chiedere di disputare i restanti 20 minuti più recupero allo stadio Friuli di Udine non nella data di giovedì 25 aprile ma direttamente a maggio, nello stesso giorno in cui sarà disputata per intero Atalanta-Fiorentina (non c'è ancora una data ufficiale), rinviata dopo la scomparsa di Joe Barone. Si attende una risposta definitiva in merito alla data da inserire nel fitto calendario degli impegni.

Cosa può succedere

Perché la data del 25 aprile sarebbe scomoda per la Roma? Innanzitutto per un motivo: lunedì 22 aprile la Roma ospita all'Olimpico il Bologna in una sfida che conta tantissimo in chiave qualificazione Champions League per il prossimo anno. In mezzo ecco il recupero contro l'Udinese prima della sfida al Napoli di domenica 28 aprile. Subito dopo, giovedì 2 maggio, l'andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen. Se si giocasse il 25 aprile, secondo la società giallorossa ci sarebbe meno tempo per recuperare forze ed energie mentali per la gara dell'anno che vale mezzo accesso alla finale di Dublino, da qui la richiesta alla Lega sottintentendo di salvaguardare la società e non "favorire" i tedeschi che anticiperanno a sabato 27 aprile la gara di Bundesliga contro lo Stoccarda potendosi anche permettere un ampio turnover in vista della trasferta romana.

In un contesto del genere, anche 24 ore di tempo di riposo in più potrebbero giovare alla rinata Roma di mister De Rossi che altrimenti dovrebbe disputare tre gare in sette giorni (Udinese, Napoli e Bayer Leverkusen).

Il Corriere dello Sport spiega che il club giallorosso avrebbe ricordato alla Lega Serie A che Juventus-Napoli del 23 dicembre 2020 fu posticipata a quasi quattro mesi dopo giocandosi soltanto il 7 aprile 2021.