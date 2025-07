Non solo stipendio: cosa prevede il faraonico contratto di Ronaldo, tra jet privati, cuochi autisti e giardinieri

Quando sono emersi i dettagli del contratto che legherà Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr per le prossime due stagioni l'attenzione di tutti si è focalizzata solo sul faraonico stipendio, e di per sé non sarebbe strano, dal momento che si parla di un accordo da 178 milioni di sterline, oltre 200 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 30 milioni di bonus incassati già alla firma. Eppure non si tratta che di una parte della lunga lista di benefit che faranno ancora una volta di Cr7 il calciatore, e in generale lo sportivo, più pagato al mondo.

Calcolatrice alla mano, l'ingaggio che il portoghese percepirà fino al 2027, eliminando tutti gli extra, frutterà poco meno di 7 euro ogni secondo, poco più di 413 euro al minuto, quasi 25mila euro ogni ora, 600mila euro al giorno, 4 milioni a settimana, e quasi 17 milioni ogni mese: una cifra monstre, che colloca e collocherà Ronaldo, a meno di improbabili imprevisti, in cima alla lista dei paperoni dello sport per i prossimi 24 mesi.

Ma andando a scavare più a fondo nel contratto multimilionario su cui Cr7 ha apposto la propria firma è possibile rilevare anche gli impressionanti extra che rientrano nell'accordo. Al fianco di Cr7 ci sarà una lunga schiera di collaboratori, 16 in tutto, così suddivisi: 4 addetti alla sicurezza, 3 autisti, 4 governanti, 2 cuochi e 3 giardinieri, i cui stipendi, contributi inclusi, saranno pagati dal club di calcio Saudita.

Si aggiungano inoltre ai 200 milioni di euro di ingaggio tutti i bonus previsti per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Cr7 potrà infatti incassare, come extra, le seguenti cifre:

93mila euro per ciascun gol messo a segno nella stagione 2025/2026 (con un ulteriore incremento del 20% per la stagione 2026/2027);

per ciascun gol messo a segno nella stagione 2025/2026 (con un ulteriore incremento del 20% per la stagione 2026/2027); 46mila euro per ogni assist (anche in questo caso un ulteriore + 20% se Ronaldo parteciperà anche alla stagione 2026/2027);

per ogni assist (anche in questo caso un ulteriore + 20% se Ronaldo parteciperà anche alla stagione 2026/2027); 10 milioni in caso di vittoria in Saudi Pro League;

in caso di vittoria in Saudi Pro League; 5 milioni in caso di trionfo nella Scarpa d'Oro;

in caso di trionfo nella Scarpa d'Oro; 8 milioni in caso di successo nella Champions asiatica;

in caso di successo nella Champions asiatica; ulteriori 70 milioni tra sponsorizzazioni e partnership varie.

L'attaccante lusitano potrà fare affidamento in caso di necessità anche su un jet privato, con una copertura fino a 5 milioni di euro di spese garantita dall'Al-Nassr, club di cui, è bene ricordarlo, lo stesso Ronaldo detiene il 15% delle quote azionarie.

Resta da capire dove fin dove vorrà spingersi Cr7 con la sua carriera: l'obiettivo Mondiali 2026 è ampiamente alla portata, ma non si tratta dell'unico né del più ambizioso.

Chiaro che uno dei traguardi più sentiti potrebbero essere i Mondiali del 2030, dal momento che si disputeranno anche in Portogallo (oltre che in Spagna e Marocco), ma se le cose dovessero andare bene soprattutto dal punto di vista fisico non è esclusa neppure la competizione che nel 2034 sarà ospitata proprio dall'Arabia Saudita. Si chiuderebbe così il cerchio, anche se pensare che allora Ronaldo avrà già 49 anni suonati sembra rendere tutto impossibile: ma con Cr7 mai dire mai, e lui ha già abituato i suoi tifosi a imprese epocali.