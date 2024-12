"Non sono abbastanza bravo": mea culpa di Guardiola dopo la sconfitta nel derby di Manchester

Ascolta ora 00:00 00:00

Probabilmente da quando è un allenatore di calcio, quantomeno da quando è diventato Pep Guardiola con il suo calcio rivoluzionario al Barcellona e tutte le vittorie e i trofei vinti in lungo e in largo non si era mai visto così dimesso e in difficoltà sia sul campo ma anche di fronte alle telecamere: il record negativo di sconfitte con il suo Manchester City sembrava aver trovato un'inversione di tendenza o un freno ma la situazione è ulteriormente precipitata domenica pomeriggio per la sconfitta nel derby di Premier League contro il Manchester United che ha ribaltato il punteggio da 1-0 a 1-2 con due clamorosi errori difensivi, il tutto nei minuti finali, tra l'88' e il 90'.

Le parole di Guardiola

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport News ha ammesso che questa stagione sarebbe stata difficile ma nemmeno nei peggiori incubi poteva immaginare un andamento del genere con il momentaneo quinto posto a -9 dal Liverpool capolista. "Sono il capo, sono l'allenatore e non sono abbastanza bravo. È semplice come sembra" , ha dichiarato Guardiola dopo l'ultima sconfitta. " Non sto andando bene, questa è la verità ", ha sottolineato. Un mea culpa in piena regola che in parte scagiona i suoi calciatori e addossa qualsiasi responsabilità a sè stesso anche se, onestamente, non è certo colpa dell'allenatore se Nunes compie un intervello folle e scriteriato in area di rigore che dà il via alla rimonta dei Red Devils che si compirà al novantesimo con la rete di Diallo che supera portiere e due difensori e il pallone che si infila nell'angolo basso.

Una stagione da incubo

E dire che tutto era cominciato sotto i migliori auspici, soprattutto fuori dal campo, per il prolungamento di contratto di due anni di Guardiola. Nessun rimpianto è quanto dichiarato alla stampa d'oltremanica: ironia del destino, dopo questa firma il Manchester City ha ottenuto solo una vittoria in sei partite in tutte le competizioni. Detto delle enormi difficoltà in Premier, il City è già guori dalla FA Cup e in Champions League rischia addirittura di non qualificarsi per la fase finale se non daranno il meglio nelle ultime due gare visto il 22esimo posto in graduatoria.

Non riuscirei a dormire, anche peggio di adesso, se pensassi di andarmene quando il club è in questa situazione. Impossibile. Potrebbero licenziarmi, potrebbe succedere. Ma andarmene ora, in questa situazione? Nessuna possibilità

", ha dichiarato recentemente.