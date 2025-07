Champions, Vlahovic e come riconquistare i tifosi: il primo giorno di Allegri al Milan

La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è cominciata ufficialmente oggi. Dopo aver diretto il primo allenamento stagionale, il nuovo tecnico rossonero si è presentato in conferenza stampa, con l'aria di chi ha l'esperienza giusta per risollevare i rossoneri dopo una stagione da dimenticare.

La voglia di mettersi a lavoro è davvero tanta per il tecnico livornese tornato a Milanello, undici anni dopo la prima esperienza in rossonero: "Io cerco di mettere i calciatori nelle condizioni di vincere, ma tutto parte dalla società che deve essere un blocco unico. Sono sicuro che al Milan lo sarà. La rosa è di ottimo livello, ci sono giocatori di valore e il ds Tare sta monitorando tutte le situazioni. L'obiettivo è arrivare a fine agosto nelle condizioni migliori. Poi si comincia a lavorare, i primi sei mesi serviranno a porre le basi, a marzo si vedrà come siamo messi e si deciderà la stagione".

L'obbiettivo è quello di tornare in Champions League: "Dobbiamo lavorare con determinazione per essere a marzo nelle migliori condizioni possibili. Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions, essendo una squadra di livello mondiale. A marzo bisognerà essere in quelle posizioni" . Senza le coppe il Milan avrebbe la possibilità di ripetere l'impresa scudetto del Napoli: "Quando si lavora al Milan bisogna tutti avere l'ambizione di ottenere il massimo dei risultati. Serve questa convinzione. Se saremo bravi a essere dentro alle posizioni più importanti alla fine ce la giocheremo. In questo momento non serve a nulla fare annunci, bisogna essere responsabili, professionali e concreti".

Capitolo mercato. La rosa è stata rinforzata con gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci dal Torino. Servono però altri acquisti. "Al mercato pensa il direttore Igli Tare, le uscite sono state condivise. Ho 25 giocatori a disposizione e sono molto contento di loro. L'importante sarà lavorare bene per arrivare pronti al 17 agosto, quando giocheremo la prima partita da dentro e fuori in Coppa Italia" . Su Dusan Vlahovic, Allegri non si sbilancia: "È un giocatore della Juventus, sicuramente è un bravissimo ragazzo, che ho conosciuto molto giovane quando è arrivato in bianconero. Io non sono un grande amante delle statistiche, ma la miglior difesa vince quasi sempre i campionati".