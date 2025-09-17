Ok alla vendita di San Siro a Inter e Milan: arriva la delibera della giunta Sala

Lo aveva annunciato ieri pubblicamente Giuseppe Sala e, in effetti, oggi è diventato ufficiale: la Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. " Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale - ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha la delega all'Urbanistica, nel dopo riunione convocato con la stampa -. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento ".

"È stato un lavoro importante e ci tengo a ringraziare tutta la giunta e il Consiglio comunale che ci ha dato il perimetro in questi anni in cui abbiamo potuto costruire una proposta ", ha aggiunto la vicesindaca di Milano. Quest'ultima ha specificato che oggi all'interno della giunta di Palazzo Marino "c'è stato un ampio dibattito" sulla delibera relativa all'affare complessivo: L'assessora Elena Grandi che ha la delega al Verde ed è espressione di Europa Verde " ha portato il parere negativo sulla delibera, come del resto già espresso dal gruppo dei Verdi - ha concluso Scavuzzo - Adesso sarà il Consiglio comunale a decidere col voto". La conferenza stampa dopo la giunta si è tenuta con tutti gli assessori.

Il Comune e i due club calcistici avevano trovato l'accordo per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti per 197 milioni di euro, con la partecipazione del Comune ad alcuni costi, ridotti di 14 milioni (da 36 a 22), per la partecipazione alle spese per bonifiche e demolizioni. Se nella riunione degli assessori non ci sono stati problemi per i fautori dello stadio, tutt'altro discorso sarò quando il dossier approderà nelle prossime due settimane in Consiglio. La delibera di Giunta verrà discussa prima nelle commissioni consiliari e poi si arriverà al voto in Aula, probabilmente il 25 settembre.

Il grande tema è capire se in questo contesto la maggioranza di centrosinistra terrà: perché se da una parte il sindaco è favorevole alla vendita di San Siro (con costruzione del nuovo stadio nell'area degli attuali parcheggi), dall'altra la coalizione che lo sostiene è spaccata.

Oramai siamo quindi arrivati al momento decisivo: se ilboccerà la cessione ai club, il vecchio San Siro resterà a galla, mentre Milan e Inter dovranno trovare una nuova soluzione (probabilmente andando entrambe a San Donato). Se invece i consiglieri diranno sì, partirannoda parte degli oppositori.