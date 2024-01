Oltre 160 milioni di euro: a chi andrà il patrimonio di Beckenbauer

La morte di Franz Beckenbauer ha scosso enormemente l'opinione pubblica tedesca ma anche (e non poteva essere altrimenti) tutto il mondo del calcio, che piange il più forte difensore di tutti i tempi. A 78 anni si è spento un campione che ha vinto tutto, sia da calciatore che da dirigente (dalla Coppa dei Campioni al Mondiale al Pallone d'Oro per due volte) accumulando, inevitabilmente, un'importante fortuna che adesso passerà ai suoi eredi ed è stimata in 160 milioni di euro.

Chi sono gli eredi

La notizia del suo patrimonio è stata data dal quotidiano tedesco Bunte che, oltre a uomo di sport, lo ha considerato inevitabilmente un uomo d'affari tra i 500 più ricchi di Germania. Il testamento firmato dal "Kaiser" risalirebbe al mese di luglio 2023 quando le sue condizioni di salute stavano peggiorando sempre di più e culminate con un annuncio da parte del fratello proprio pochi giorni prima che morisse. La metà dei 160 milioni sarebbe costituita da beni immobili comprati nel corso della sua vita e dislocati tra la Germania e l'Austria dove si trova una lussuosa abitazione a Salisburgo oltre a quella della località sciistica di Kitzbuehel che accesso diretto alle piste da sci.

I bene informati media tedeschi spiegano che sarà compito della terza moglie, la 59enne Heidi, ad avere il diritto di decidere su eventuali vendite, ma anche i figli coetanei Joel e Francesca (entrambi 23 anni) avranno accesso al patrimonio. Per quanto riguarda, invece, i figli più grandi, ossia Thomas di 60 anni (è lui a gestire attualmente beni di famiglia), e Michael di 57, già da molti anni sono indipendenti a livello economico.

Tra i beni anche uno stabilimento balneare

Beckenbauer aveva anche due barche (tra cui una elettrica in legno) oltre a essere il proprietario di uno stabilimento balneare sul lago Wolfgang, nell'area di Salisburgo. La vedova Heidi ha da poco acquistato una villa di legno nella località di Obertauern, altra famosa destinazione turistica in Austria, che starebbe ristrutturando da cima a fondo dopo averla acquistata per la cifra di un milione di euro. Appena tre anni fa, da grande appassionato d'auto, Beckenbauer aveva ricomprato una Mercedes d'epoca, la 450 SEL, che gli fu rubata nel 1976 quando firmò un contratto milionario (quasi sette milioni di dollari) con la società americana New York Cosmos per 6,7 milioni di dollari. Quando, nel 1984 divenne commissario tecnico della Nazionale Tedesca il suo stipendio annuo ammontava a quasi un milione di marchi, l'equivalente di poco più di 500 mila euro odierni. Nel corso degli anni, infine, la sua fortuna si rimpinguò grazie anche ai numerosi sponsor che facevano a gara per averlo come testimonial.