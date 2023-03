Ozil dice addio al calcio giocato a 34 anni: l'ex di Real e Arsenal è stato una bandiera della nazionale tedesca

A 34 anni Mesut Ozil ha deciso di dire addio al calcio. Il centrocampista offensivo ex Schalke 04, Werder Brema, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce e Istanbul Baseksehir (suo attuale club), attraverso i suoi canali ha dato questa notizia che ha spiazzato un po' tutti gli amanti del mondo del calcio: "Ho avuto il privilegio di essere un calciatore per 17 anni, mi sento estremamente grato di questa opportunità. Ma nei tempi recenti ho sofferto infortuni che mi hanno reso chiaro come fosse arrivato il tempo dell'addio. Il viaggio è stato emozionante, condito da momenti ed emozioni indimenticabili. Voglio ringraziare i miei club Schalke, Werder, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce e Basaksehir e gli allenatori che mi hanno supportato, oltre a compagni di squadra diventati amici".

Ozil ha voluto dire grazie proprio a tutti per questo suo lungo viaggio durato 16 stagioni ma un grazie speciale l'ha voluto riservare alla sua famiglia: "Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e agli amici più cari. Sono stati parte di questo viaggio dal primo giorno, dandomi amore e sostegno sia nei momenti positivi che in quelli no. Grazie ai tifosi, mi hanno mostrato così tanto amore...Ora guardo avanti, verso la mia fantastica moglie Amine e i miei due meravigliosi figli, Eda e Ela, ma potrete stare sicuri che mi risentirete".

La carriera di Mesut

Mesut è turco-tedesco di terza generazione. Il padre arrivò a Gelsenkirchen negli anni sessanta come figlio di un lavoratore ospite turco di Devrek, sulla costa turca del Mar Nero, motivo per cui Özil aveva la cittadinanza turca. Vi ha rinunciato alla fine del 2007 per essere naturalizzato tedesco e per giocare così con la nazionale tedesca. Nel corso della sua carriera ha giocato 597 partite con i club mettendo a segno 97 reti in tutte le competizioni e sfornando la bellezza di 222 assist, un'enormità per uno dei giocatori più forti degli ultimi 10 anni. Le reti diventano 120 se si considerano anche le 23 reti in 92 presenze con la nazionale tedesca con cui ha vinto il mondiale del 2014 in finale contro l'Argentina.

Un anno e mezzo allo Schalke 04 con 39 presenze e una rete, due anni e mezzo al Werder Brema (dove si mette in mostra) con 108 presenze e 16 reti, tre anni al Real Madrid con 159 partite giocate e 27 gol al suo attivo, 7 anni e mezzo all'Arsenal con 254 gettoni e 54 reti più un anno e mezzo al Fenerbahce con 37 presenze e 9 reti e questa stagione in forza all'Istanbul Baseksehir dove ha avuto diversi problemi fisici.

Il palmares di Ozil

Sono 12 i titoli vinti da Mesut Ozil con le squadre di club: una Coppa di Germania con il Werder Brema nel 2008-2009, una Coppa di Spagna con il Real Madrid nel 2010-2011, un campionato spagnolo sempre con le merengues nel 2011-2012 e una Supercoppa di Spagna sempre con i blancos nel 2012, 4 Coppa d'Inghilterra e 4 Community Shield con l'Arsenal. A tutto questo bisogna aggiungere la prestigiosa vittoria del mondiale del 2014 con la nazionale tedesca.