Le pagelle di Cagliari-Inter

Le pagelle del Cagliari

RADUNOVIC Niente miracoli. 5,5

ZAPPA Inerme di fronte alle sfuriate di Dimarco. 5

DOSSENA In difficoltà. 5

OBERT Soffre, è una gara piuttosto complicata. 5

AUGELLO Fa gli straordinari, ma senza successo. 5,5

NANDEZ Gambe e polmoni, però non bastano. 6

MAKOUMBOU Poco efficace e si perde Dumfries. 5

SULEMANA Non regge certi ritmi. 5,5

JANKTO Impalpabile. 5 (dal 15` st AZZI 5,5).

PAVOLETTI Qualche zuccata, ma si fa male. 6 (dal 35` st LUVUMBO Pimpante. 6,5).

ORISTANIO Troppo leggero. 5,5 (dal 2` st DI PARDO 6).

All. RANIERI 5 Non basta l`esperienza per colpare il divario tra le due squadre.

Le pagelle dell'Inter

SOMMER Bravo su Azzi. 6,5

DARMIAN Qualche pensiero con Pavoletti e Luvumbo. 6

DE VRIJ In amministrazione. 6,5

BASTONI Elegante. 6,5

DUMFRIES In forma: il gol è una logica conseguenza. 7 (dal 25` st CUADRADO 6).

BARELLA Meno appariscente. 6 (dal 25` st FRATTESI 6).

CALHANOGLU Un`infinità di cose sempre giuste. 7

MKHITARYAN Sempre utile. 6

DIMARCO Fa quello che vuole, assist compreso. 7 (dal 25` st CARLOS AUGUSTO 6).

MARTINEZ Un palo e un gol: gioca su livelli da top mondiale. 7

THURAM Sempre più nel vivo: l`assist è da applausi. 7

All. INZAGHI L`Inter gira che è un piacere. 7

Arbitro FABBRI Vede bene su Luvumbo. 6,5