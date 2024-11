Le pagelle di Cagliari-Milan: Leao show, Zappa ferma il Diavolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Milan torna con i tre punti dalla trasferta sarda e batte 3-2 il Cagliari, nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. I sardi trovano il vantaggio al 2' con un tiro incrociato di Zortea. La squadra di Fonseca reagisce subito e ribalta il risultato con una doppietta di Leao. Al 16' il portoghese raccoglie l'assist geniale di Reijnders e segna con uno scavetto. Poi si ripete al 40' quando su servizio di Fofana, spacca la difesa rossoblù in due e deposita in rete, dopo aver aggirato anche il portiere. Le emozioni non sono finite nella ripresa. Al 54' il Cagliari agguanta il pari con Zappa, che sfrutta un retropassaggio di Fofana e supera Maignan. Al 69' Milan di nuovo avanti con Abraham che ribadisce in rete la respinta di Sherri sul tiro di Pulisic. All'89' arriva il pari. Cross morbido e preciso da sinistra di Augello e Zappa si supera con un destro al volo che manda la palla nel sette.

Cagliari

Alen SHERRI 5.5 - Schierato al posto di Scuffet, non può nulla sui due gol di Leao. Non trattiene il tiro di Pulisic che porta al gol di Abraham

Gabriele ZAPPA 8 - Il tocco di Viola gli nega uno splendido gol. Nella ripresa si riprende il maltolto trasformando in rete un retropassaggio di Fofana. Da raccontare ai nipotini il gol al volo che regala un punto al Cagliari

José Luis PALOMINO 6 - Si perde Leao in occasione del secondo gol.

Sebastiano LUPERTO 6 - Fa valere la sua esperienza nei duelli con Camarda. Svetta come sempre sui palloni alti

Tommaso AUGELLO 7 - Gioco più basso del solito per contenere Chuckwueze. Il cross per Zappa vale il prezzo del biglietto. Si ripete nel finale con uno splendido assist

Antoine MAKOUMBOU 6.5 - Colonna del centrocampo. Grande fisicità ma anche tante aperture degne di nota. Esce stremato

Alessandro DEIOLA 6.5 - Fa legna a centrocampo non tirando mai indietro la gamba

Nadir ZORTEA 7 - Sblocca subito il match con un bel diagonale. Un grande Maignan gli nega il raddoppio di testa. Spinta costante anche nella ripresa.

Nicolas VIOLA 6 - Toglie il gol a Zappa deviando a due passi dalla linea da posizione di fuorigioco. Tanta qualità sui calci piazzati

Zito LUVUMBO 6 - I sardi attaccano soprattutto dalla sua parte. Ha tanta voglia di fare, si perde in qualche frenesia di troppo.

Roberto PICCOLI 6.5 - Ruba spesso il tempo ai difensori rossoneri. Va in rete con una bella azione personale ma il fuorigioco gli toglie la gioia del gol.

Allenatore: Davide NICOLA 7 - Schiera due linee molto strette per imbrigliare il gioco di Fonseca. Soffre il giusto e si crea le sue occasioni. Tanta sfortuna nell'episodio del fuorigioco. Ma se la squadra ha un grande cuore e non molla mai è tutto merito suo

Milan

Mike MAIGNAN 6 - Non ha colpe sui gol subiti. Poi si supera sul colpo di testa di Zortea e in uscita bassa su Piccoli. Anche a Cagliari risponde presente

Emerson ROYAL 6 - Gioca con prudenza alternando le due fasi, i miglioramenti in fase difensiva sono evidenti.

Malick THIAW 5.5 - Soffre i movimenti di Piccoli, che lo porta spesso fuori zona

Strahinja PAVLOVIC 5 - La difesa è in affanno e anche lui è in una giornata poco brillante

Theo HERNANDEZ 5 - Disattento in fase difensiva e spinge meno del solito. I gol del Cagliari (anche quello annullato) arrivano dalle sue parti

Youssouf FOFANA 5 - Copre le spalle a Reijnders. Si inventa due volte assist man. Prima manda in rete Leao poi con un retropassaggio inspiegabile spiana la strada al gol di Zappa

Tijjani REIJNDERS 6.5 - In grande fiducia. Si inventa uno splendido assist per il gol del pareggio di Leao.

Samu CHUCKWUEZE 5 - Sprinta sulla destra puntando sempre l'avversario. Col passare dei minuti si spegne

Christian PULISIC 6.5 - Movimento continuo sulla trequarti. Da una sua invnenzione nasce il terzo gol

Rafael LEAO 7.5 - La notte di Madrid gli ha dato tanta fiducia. Entra subito in partita e torna al gol beffando con un pallonetto Sherri. Poi fa doppietta con un'azione delle sue.

Francesco CAMARDA 5.5 - Qualche bel movimento. Deve acquisire ancora malizia. Il futuro è tutto suo. DAl 69' Tammy ABRAHAM 6.5 - Nemmeno il tempo di entrare e trova il gol del vantaggio

Allenatore: Paulo FONSECA 5 - Temeva il Cagliari più del Real e aveva ragione. La squadra di Nicola fa soffrire tantissimo i rossoneri. I cambi troppo conservativi e il 5-3-2 con cui lascia campo al Cagliari gridano vendetta

Arbitro: Michael FABBRI (Ravenna) 6 - Tagliato fuori

dalle decisioni importanti, tutte prese dal Var. Sul gol del Cagliari sembra sospetta la posizione di Luvumbo che copre la visuale di Maignan ma il Var lascia correre. A fine primo tempo viene negato invece il gol a Viola