Le pagelle di Feyenoord-Roma, i migliori e i peggiori della partita

La Roma cede 1-0 contro il Feyenoord nell'inferno del "De Kuip" di Rotterdam. Primo tempo sfortunato per la squadra di Mourinho, che perde presto per infortunio Dybala e poi fallisce un calcio di rigore (finito sul palo) con Lorenzo Pellegrini. Il gol degli olandesi arriva al 54' grazie ad una conclusione da fuori di Wieffer. I giallorossi reagiscono e l'occasione migliore arriva con un colpo di testa di Ibanez, che non oltrepassa tutta la linea. Poi si fa male anche Abraham. Il Feyenoord si difende bene e porta a casa una vittoria preziosa. Il ritorno è fissato giovedì 20 aprile alle ore 21.00 all'Olimpico.

Feyenoord

Justin BIJLOW 5.5 - Si salva grazie al palo sul rigore di Pellegrini. Da rivedere sulle uscite: regala quasi il gol a Ibanez e stavolta lo salva la traversa.

Lutsharel GEERTRUIDA 6.5 - Bene quando spinge, dalle sue parti Spinazzola non si vede mai. Forma un ottimo asse con l'iraniano Jahanbakhsh

Gernot TRAUNER 6.5 - Il centrale austriaco tiene bene su Abraham

David HANCKO 7 - L'ex Fiorentina legge sempre bene le azioni romaniste. Salva sul colpo di testa di Ibanez, vale quanto un gol.

Quilindschy HARTMAN 6.5 - Terzino ordinato, appoggia poco l'azione, bene in copertura. Profilo giovane di cui si sentirà parlare.

Sebastian SZYMANSKI 6.5- Cambia spesso posizione, mezzala o come trequartista dietro Gimenez. Non sfrutta un buco centrale della difesa giallorossa e calcia malamente a lato. Ci riprova con una conclusione fuori di poco. I pericoli arrivano spesso dai suoi piedi.

Mats WIEFFER 6.5 - Regia ordinata. Provoca il rigore con un fallo di mano. Segna con un tiro da fuori, il suo primo gol in Europa League.

Orkun KOKCU 6.5 - Grande tecnica e ottimi piedi. Il capitano del Feyenoord è sempre il più lucido a centrocampo. Punto di riferimento costante per i compagni. Sfiora il gol su punizione.

Alireza JAHANBAKHSH 5 - Ama molto spingere sulla destra, si vede in meno in copertura. Pasticcia sempre un po' quando si tratta di andare al dunque. (Dal 72' DANILO 6) - Si rende utile in contropiede, soprattutto quando la Roma spinge nel finale.

Santiago GIMENEZ 5.5 - L'attaccante messicano, rivelazione della stagione, si vede poco in conlusione. Un po' acerbo ma quando viene a giocare fuori dimostra una tecnica non male. (Dall'83' Marcos LOPEZ SV)

Oussama IDRISSI 6.5 - Ottima tecnica e velocità sulla fascia. Sfonda sulla sinistra e confeziona l'assist per il gol di Wieffer. (Dal 64' Igor PAIXAO 6.5) - Ottimi spunti sulla sinistra. Piedi brasiliani e grande tecnica.

Allenatore: Arne SLOT 7 - Riesce a prendersi la rivincita dopo la finale di Conference League persa l'anno scorso. La squadra vola in campionato e si gioca l'accesso in semifinale di Europa League. I meriti sono tutti i suoi.

Roma

RUI PATRICIO 5.5 - Il tiro di Wieffer non sembrava irresistibile, non riesce ad intervenire, probabilmente ingannato dalla visuale coperta.

Gianluca MANCINI 6 - Sempre concentrato, dalle sue parti il Feyenoord spinge forte, lui tiene bene.

Chris SMALLING 6.5 - Fresco di accordo per il rinnovo, il centrale inglese controlla bene Gimenez e giganteggia sulle palle alte.

Roger IBANEZ 6.5 - Tornato titolare dopo due turni di pausa. Elimina distrazioni o sbavature che troppo spesso ne hanno rovinato le prestazioni. Sfortunatissimo sulla traversa ma la palla decide di non entrare.

Nicola ZALEWSKI 5.5 - Grande passo sulla destra, molto bene quando spinge. Si perde Idrissi nell'azione del gol, una grave leggerezza. Gol a parte è uno dei migliori.

Bryan CRISTANTE 6.5 - Lavoro oscuro, ha il compito di schermare Kokcu, quando può si propone in avanti, rendendosi pericoloso. Anche oggi timbra il cartellino

Nemanja MATIC 6.5 - Fa scudo davanti alla difesa, si conferma un grande equilibratore del centrocampo. Elemento utilissimo a cui Mou non rinuncia mai. L'ultimo a mollare

Leonardo SPINAZZOLA 5 - Spinge pochissimo e in generale è poco coinvolto nel gioco. Lontano ricordo del giocatore ammirato durante Euro 2020.

Paulo DYBALA 6 - Quando prende palla si accende sempre la luce. Esce al 25' per un problema all'adduttore. Un vero peccato per lui e per la Roma (Dal 26' Stephan EL SHAARAWY 5.5) - Appena entrato sfiora il gol con una splendida voleé al volo, il guardalinee però alza la bandierina. Spreca una grande occasione con una conclusione sbilenca. Vivace ma poco concreto.

Lorenzo PELLEGRINI 5 - Il capitano gialorosso non trova mai la posizione giusta. Decisivo in negativo quando centra il palo su rigore. Resta negli spogliatoi dopo l'intervallo ancora ignoti i motivi. (46' Georginio WIJNALDUM 6.5) - Torna a casa nella squadra dove ha iniziato la carriera e di cui è tifoso. Con il suo ingresso i giallorossi aumentano il peso a centrocampo. Colpisce il palo di sostegno con una bella conclusione.

Tammy ABRAHAM 5 - Lotta e prova a fare salire la squadra. Le occasioni però latinano e non è tutta colpa sua. Esce per un problema alla spalla. (Dal 59' Andrea BELOTTI 5.5) - Il Gallo entra con grande voglia. Ci prova fino alla fine senza però trovare il gol).

Allenatore: Josè MOURINHO 6 - Prepara la partita nella maniera più attesa, aspettando il Feyenoord. Anche se non piacerà a Cassano, la squadra ha un gioco consolidato e dimostra grande maturità. Sfortunato per gli infortuni e tradito dagli episodi, lo Special One sta già preparando la rimonta per il ritorno, ne siamo sicuri.

Arbitro: Josè Maria SANCHEZ MARTINEZ (Spagna) 6.5 - Il fischietto spagnolo dirige bene una partita non sempre semplice. Nessun dubbio sul rigore, tiene sempre la situazione in pugno e gestisce bene l'assegnazione dei cartellini.