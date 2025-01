Un grande Napoli cala il tris alla Fiorentina: le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli passa 3-0 in trasferta contro la Fiorentina nella sfida valida per il 19° turno di Serie A. La squadra di Conte passa in vantaggio allla mezz'ora con un grande assolo di David Neres, che raccoglie la sponda di Lukaku e mette alle spalle di De Gea, dopo aver seminato tutta la difesa viola. Nella ripresa gli altri gol che chiudono il match: al 54' Romelu Lukaku trasforma un calcio di rigore poi al 68' è lo scozzese McTominay a sfruttare una corta respinta di Comuzzo per il tris. Gli azzurri si portano momentaneamente in vetta a 44 punti. La Fiorentina resta invece a quota 32 al sesto posto.

Fiorentina

David De Gea 6 - Incolpevole sui gol subiti, stavolta non gli si può chiedere miracoli

Matias Moreno 5 - Al debutto in campionato, non sfigura per un tempo ma commette un fallo da rigore davvero imperdonabile. Dal 58' Robin Gosens 6 - Appena entrato dà la scossa sulla sinistra con un paio di cross interessanti

Pietro Comuzzo 5.5 - Duello tutto fisico con Lukaku. Prova spesso l'anticipo. Non sfigura ma da un suo controllo sbagliato nasce il terzo gol del Napoli

Luca Ranieri 6 - Prima braccetto poi centrale, è lui il più lucido della retroguardia nonostante la giornata difficile

Dodò 5 - Fa e disfa sulla destra. Ci mette la solita generosità ma è troppo confusionario

Yacine Adli 5.5 - Distribuisce palloni, non sempre lucido nelle scelte. Dal 79' Danilo Cataldi sv

Rolando Mandragora 6.5 - Vince tanti duelli in mezzo al campo. Ci prova anche due volte ma trova sempre un grande Meret a dirgli di no. Dal 73' Amir Richardson 6 - Entra a partita già virtualmente chiusa, può fare poco

Fabiano Parisi 5 - Dalle sue parti se la vede con Neres. Non convince in fase difensiva e non trova quasi mai il fondo. Dal 58' Andrea Colpani 6 - Il suo ingresso ravviva la partita, l'effetto però dura poco

Lucas Beltran 6 - Gioca tra le linee ma si fa apprezzare anche in fase di copertura. Il salvatagggio di Rrahamni gli nega un gol fatto. Dal 79' Christian Kouamé sv

Riccardo Sottil 6- In fiducia dopo il gol con la Juve, con le sue percussioni prova a dare il cambio di ritmo.

Moise Kean 6 - Alla prima occasione timbra il cartellino, un controllo di braccio gli nega il gol. Si danna l'anima al centro dell'attacco, è lui l'anima della squadra

Allenatore: Raffaele Palladino 5 - Sceglie la difesa a tre ma la scelta non paga. Terza sconfitta in quattro partite, la seconda consecutiva in casa. Serve una reazione immediata per non perdere il treno Champions

Napoli

Alex Meret 6.5 - Continua il suo grande momento di forma, provvidenziale su Mandragora. Tiene inviolata la porta

Giovanni Di Lorenzo 6.5 - Si fa vedere meno in avanti, complice anche l'assenza di Politano. Indovina tutte le letture difenbsive

Amin Rrahmani 7 - Guida la difesa con grande autorità. Salva sul tiro a botta sicura di Beltran

Juan Jesus 6.5 - Altra buona prestazione. Anche stavolta non fa rimpiangere Buongiorno

Matias Olivera 6.5 - Conte non ci rinuncia più. Sempre saggio nel sapere interpretare le due fasi. Esce per infortunio con qualche apprensione. Dall'89' Giacomo Raspadori sv

Zambo Anguissa 7 - Preziosissimo nelle transizioni. Con una sua iniziativa si prende il rigore che chiude la partita. Entra anche nell'azione del terzo gol iniziative

Stanislas Lobotka 6.5 - Oltre al solito palleggio si dedica anche al lavoro di copertura. Come sempre insostituibile. Dall'89' Billy Gilmour sv

Scott McTominay 7 - Fa valere la sua fisicità in mezzo al campo. Sfrutta l'errore di Comuzzo e realizza un rigore in movimento

David Neres 7- Imprendibile quando parte palla al piede. Spacca la difesa viola con un gol meraviglioso. Ancora decisivo. Dall'86' Cyril Ngonge sv

Romelu Lukaku 6.5 - Fa da centroboa. Dalla sua sponda nasce il gol di Neres. Si rifa dall'errore della partita scorsa e realizza il rigore. Dal 73' Giovanni Simeone 6 - Ex di turno. Entra subito in partita, per lui un paio di possibilità non sfruttate

Leonardo Spinazzola 6 - Da ala offensiva costringe Dodò sulla difensiva. Cala visibilmente alla distanza ma tutto sommato fa una buona partita. Dall'86' Pasquale Mazzocchi sv

Allenatore: Antonio Conte 7 - Senza Politano e Kvaratskhelia fa di necessità virtù. Anche a Firenze un altro manifesto del suo calcio, fatto di praticità e cinismo. Gli azzurri lotteranno fino alla fine per lo scudetto. Un messaggio per Inter e Atalanta

Fischia tanto e fa infuriare spesso il Franchi. Sulle decisioni importanti però fa sempre la scelta giusta. Il Var non lo smentisce sul gol annullato a Kean