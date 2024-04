Le pagelle di Inter-Empoli: i migliori e i peggiori della partita

L'Inter a San Siro contro l'Empoli nel posticipo che chiude il 30° turno di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio al 5' con un gol di Federico Dimarco. L'Empoli ci prova ma non crea grandi occasioni mentre i nerazzurri gestiscono la partita e non corrono grossi rischi. Chiude la partita il neo entrato Alexis Sanchez all'81'. Tre punti importanti per la squadra di Inzaghi, che ristabilisce il vantaggio di +14 sul Milan ed è sempre più vicina allo scudetto.

Inter

Emil AUDERO 6 - Sostituisce Sommer, non al meglio. Si fa trovare pronto sul tiro di Marin. Per il resto buona ordinaria amministrazione

Benjamin PAVARD 6 - Si sgancia meno del solito nel primo tempo. Si propone di più nella ripresa. Alla prima occasione Bereszynki gli nega il gol deviando un tiro a colpo sicuro

Francesco ACERBI 6.5 - Al rientro in campo dopo due settimane difficilissime. Tiene a bada Niang col solito mestiere. Non era affatto facile

Alessandro BASTONI 6.5 - Si conferma assist man servendo il pallone del vantaggio a Dimarco. Colpisce il palo dopo una percussione irresistibile. Dal 76' Denzel DUMFRIES 6.5- Giusto il tempo dell'assist. Sempre letale in campo aperto

Matteo DARMIAN 6 - Pensa più a contenere che a offendere. Come sempre, utilissimo alla causa finisce la partita da esterno sinistro

Nicolò BARELLA 6.5 - Tocca tantissimi palloni. Sempre nel vivo del gioco. Spreca da posizione favorevolissima con un tiro fuori misura

Hakan CALHANOGLU 6- Qualche problemino muscolare nel riscaldamento. Detta i ritmi del gioco senza accelerare. Dal 68' Kristian ASLLANI 6 - Dà il cambio a Calhanoglu, ci mette la solita voglia

Enrikh MKHITARYAN 6.5 - Molto in vena, attivissimo in fase di costruzione. Cala nella ripresa. Dall'84' Davide FRATTESI SV

Federico DIMARCO 7 - Segna contro l'Empoli come all'andata. Si propone con grande costanza. Dal 68' CARLOS AUGUSTO 6 - Diligente e puntuale nella doppia fase. Elemento indispensabile per le rotazioni

Marcus THURAM 5 - Si muove molto con tanti tagli sulla linea della difesa toscana. Un po' troppo lezioso

Lautaro MARTINEZ 5.5 - Dopo essersi sbloccato con l'Argentina, cerca il gol anche in nerazzurro. Non sempre lucido nelle scelte. Dal 76' Alexis SANCHEZ 6.5 - Vivacizza il finale, segna il gol facile facile che chiude la partita

Allenatore: Simone INZAGHI 6.5 - La squadra è visibilmente stanca e meno brillante rispetto agli ultimi tempi. Bada al sodo rispettando l'Empoli. L'obbiettivo tricolore è sempre più vicino

Empoli

Elia CAPRILE 6 - Salva subito su Lautaro poi poco dopo deve capitolare sulla conclusione di Dimarco. Decisiva la deviazione sul palo di Bastoni

Bartosz BERESZYNKI 6- Da braccetto se la cava con l'esperienza. Salva un gol quasi sicuro su Pavard

Sebastian WALUKIEWICZ 6 - Tiene bene nei corpo a corpo con Lautaro.

Sebastiano LUPERTO 6.5 - Sempre molto lucido nelle chiusure. Il milgiore della difesa

Emmanuel GYASI 5- Soffre nel duello con Dimarco. Qualche iniziativa in più nella ripresa ma sempre a corrente alternata. Dall'82' Matteo CANCELLIERI SV

Ravzan MARIN 6 - Sempre a testa alta. Impegna Audero con un tiro da fuori

Simone BASTONI 6 - Utile nel fraseggio. Calcia altissimo dopo un bell'inserimento. Dal 73' Jacopo FAZZINI 6 - Entra per il forcing finale, si fa vedere ma il gol di Sanchez chiude dopo poco i conti

Giuseppe PEZZELLA 6.5 - Qualche buona iniziativa sulla sinistra. L'asse con Cambiaghi funziona benissimo. Dal 73' Liberato CACACE 5 - Dalle sue parti sfonda Dumfries. Si fa notare per un'entrataccia su Pavard punita col giallo

Szymon ZURKOVSKI 5- Mezzala di inserimento e tiro. Non trova mai il guizzo

Nicolò CAMBIAGHI 5.5 - Molto vivace quando entra in possesso di palla. Bello da vedere ma poco concreto

M'baye NIANG 6- L'ex Milan si muove tanto senza palla. Le occasioni sono oggettivamente poche. Dall'82' Mattia DESTRO SV

Allenatore: Davide NICOLA 6.5- Lo svantaggio iniziale fa saltare il piano partita iniziale. La squadra però non demorde e dimostra di essere in salute, restando in partita fino a pochi minuti dalla fine

Arbitro: Federico DIONISI 6 (L'Aquila) - Buona direzione in una gara corretta e senza episodi discussi