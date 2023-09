Le pagelle di Macedonia del Nord-Italia: prima amara per Spalletti

Prima amara per Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia che viene bloccata sull'1-1 a Skopje dalla Macedonia del Nord che si conferma bestia nera per la nostra nazionale. In gol Immobile e Bardhi su punizione. Martedì sera a San Siro, servirà alzare il livello per ottenere altri tre punti importantissimi verso Euro 2024.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi Donnarumma 5,5: Poco sollecitato nel corso di tutta la partita, colpevole sul gol di Bardhi vista la poca reattività nel tuffarsi. Rimandato

Giovanni Di Lorenzo 6: Il solito stantuffo sull'out di destra. Il capitano del Napoli prova a rendesi utile in attacco con le sue scorribande e in difesa con le sue chiusure.

Gianluca Mancini 6: Positiva la sua prova, tiene bene a bada gli attaccanti della Macedonia e soprattutto nel primo tempo è stato il giocatore ad impostare più palloni. Esce infortunato (dal 59' Giorgio Scalvini 6: Entra e non fa rimpiangere il suo compagno di squadra.

Alessandro Bastoni 6: Il terreno di gioco non favorisce le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Soffre un po' ma tiene botta.

Federico Dimarco 6: Sempre pericoloso quando parte in progressione, dai suoi piedi nascono sempre cose interessanti (dall'80' Cristiano Biraghi sv: Entra sul risultato di 1-1 per far rifiatare Dimarco)

Nicolò Barella 6: Segna dopo tre minuti ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Solita prova generosa e di qualità per il centrocampista dell'Inter che sforna assist e mette lo zampino sul gol che decide la partita visto che è dal suo tiro, che si stampa sulla traversa, che gli azzurri segnano con Ciro Immobile.

Bryan Cristante 5,5: Chiamato a fare il playmaker fatica nel primo tempo a far girare la palla, meglio nella ripresa. Strappa la sufficienza.

Sandro Tonali 6: Barella gli offre la chance di segnare e lui la stampa sul palo. Gioca una paritta di sacrificio fatta di tanta sostanza. (dall'89' Giacomo Raspadori sv)

Matteo Politano 5,5: Fumoso e poco ficcante. Non sfrutta a pieno la sua qualità nell'uno contro uno (dal 46' Nicolò Zaniolo 5,5: Entra con voglia e prova a rendersi utile alla causa ma potrebbe fare molto di più. Da un fallo nasce la punizione che porta al pareggio la Macedonia)

Mattia Zaccagni 5,5: Il terreno di gioco non ottimale non favorisce le sue caratteristiche tecniche. Fumoso (dall'80 Wilfried Gnonto sv: Entra sull'1-1 e ha poco tempo per incidere)

Ciro Immobile 6: Il capitano sente la responsabilità della fascia ma nonostante questo rimane freddo e segna il gol dell'1-0 che purtroppo non basta a regalare la vittoria agli azzurri.

Commissario tecnico Luciano Spalletti 6: La sua Italia soffre contro un avversario tosto e su un terreno di gioco ai limiti del praticabile. Sicuramente si aspettava un esordio differente ma la sua partenza è già in salita. Sufficienza di incoraggiamento.

Le pagelle della Macedonia del Nord



Stole Dimitrievski 6: Incolpevole sul gol dell'Italia. Non deve compiere particolari interventi,

Jovan Manev 6: Tiene bene Zaccagni dal suo lato e non sfigura.

Visar Musliu 5,5: Si perde Immobile sul gol dell'Italia che fortunatamente per lui non risulta decisivo per le sorti del risultato finale (dal 78' Nikola Serafimiov 6: Fa il compitino senza strafare.

Gjoko Zajkov 6: Anche lui disattento sul gol degli azzurri e in sofferenza nel contenere gli attacchi azzurri ma alla fine tiene botta.

Ezgjan Alioski 6: Con Di Lorenzo è un bel combattimento su quella fascia ma si può dire che non esce propriamente sconfitto.

Stefan Ashkovski 6: Prova a fare la voce grossa in mezzo al campo e non sfigura. (dal 74' Bojan Dimoski 5,5: Entra ma non riesce a dare il suo apporto in fase offensiva)

Enis Bardhi 6,5: Regala, con una perla, il pareggio alla Macedonia con una punizione magistrale (Donnarumma non esente da colpe)

Agon Elezi 5,5: Volenteroso e interessante ma non sempre gli riesce la cosa giusta (dal 74' Isnik Alimi 5,5: Fumoso, non si fa mai vedere)

Zhivko Atanasov 6: Ci mette cuore e grinta. (dal 91' Ahmed Iljazovski sv)

Eljif Elmas 6: Sente aria di "derby" e si carica. Nel primo tempo va al tiro e chiama Donnarumma alla parata, semplice, nella ripresa fa tremare il portiere del Psg con un destro a giro che termina fuori di un soffio.

Bojan Miovski 5,5: Bastoni, Mancini e Scalvini non sono clienti facili e lui soffre e non incide.

Commissario tecnico Blagoja Milevski 6: La sua Macedonia del Nord ci prova giocandosi le carte a sua disposizione e alla fine ottiene i risultati sperati.