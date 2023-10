Pallone d'oro, sfida tra Messi e Haaland: orario e dove vedere la cerimonia

Durante la serata di oggi, lunedì 30 ottobre, verrà decretato il vincitore del Pallone d'oro, il celebre trofeo istituito nel 1956 dalla rivista francese France Football che viene assegnato annualmente: a partire coi favori del pronostico è, ancora una volta, il capitano della nazionale Argentina campione del mondo 2022 Lionel Messi, che punta a raccogliere l'ottavo alloro personale.

Pallone d'Oro, Messi il favorito

La Pulga (7 gol e 3 assist durante l'ultimo mondiale di calcio), dovrà vedersela con altri due fenomeni del calibro di Kylian Mbappé (capocannoniere in Qatar con 8 reti) e soprattutto Erling Haaland, che la scorsa stagione ha messo la firma sul "Triplete" del Manchester City allenato da Pep Guardiola. L'attaccante norvegese, che ha sollevato al cielo la Supercoppa Uefa, il trofeo assegnato ai vincitori della Premier League, la Fa Cup e la Champions League, si è distinto mettendo a segno complessivamente 52 reti in 53 presenze, e vincendo il titolo di capocannoniere della Premier, quello della Champions League e la Scarpa d'oro (riconoscimento attribuito al bomber più prolifico d'Europa).

Nel caso in cui dovesse trionfare ancora una volta, Leo Messi raggiungerebbe quota 8 titoli, staccando nettamente il rivale di sempre Cristiano Ronaldo, fermo a quota 5 dall'ultimo successo ottenuto nel 2017. Se vincesse uno degli altri due principali contendenti, invece, si tratterebbe in ogni caso di una prima volta. Lo scorso anno fu Karim Benzema, allora centravanti del Real Madrid ad alzare al cielo più che meritatamente l'ambito trofeo calcistico.

Chi sono i candidati

Nella lista dei candidati risulta un solo italiano, il cagliaritano Nicolò Barella, centrocampista in forza all'Inter. Per quanto riguarda la Serie A nel suo complesso compaiono anche i nomi di Lautaro Martinez e André Onana (entrambi nell'Inter la scorsa stagione) e i campioni d'Italia del Napoli targato Spalletti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Gli altri 25 candidati sono Gvardiol (Lipsia-Manchester City), Benzema (Real Madrid-Al-Ittihad), Musiala (Bayern Monaco), Salah (Liverpool), Kolo Muani (Eintracht-Psg), Saka (Arsenal), Bellingham (Borussia Dortmund-Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Ruben Dias (Manchester City), Haaland (Manchester City), Vinicius (Real Madrid), Modric (Real Madrid), Kim (Napoli-Bayern), Bounou (Siviglia-Al Hilal), Lewandowski (Barcellona), Odegaard (Arsenal), Gundogan (Manchester City-Barcellona), Alvarez (Manchester City), Rodri (Manchester City), Griezmann (Atletico Madrid) e Kane (Tottenham-Bayern Monaco).

Dove vedere la premiazione del Pallone d'oro

A scegliere il vincitore una giuria formata da 100 giornalisti, i quali valuteranno l'insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l'anno, il valore del giocatore (talento e fair play), la carriera, la personalità e il carisma. Da segnalare il fatto che prima del 2022 si prendeva in esame l'anno solare, mentre adesso conta solo la stagione. Ciascun giudice può scegliere fino a un massimo di 5 nomi: i punti sono assegnati a scalare (dai 5 per il primo della lista fino all'unico punto per il quinto).

Durante l'evento saranno assegnati anche il Pallone d'oro femminile, che dovrebbe vedere il trionfo di Aitana Bonmatì, campionessa del mondo con la Spagna, il Trofeo Kopa per il miglior giovane, dove ad essere favorito è Jude Bellingham, e il Trofeo Yascin per il miglior portiere (favori del pronostico per Emiliano Martinez, estremo difensore dell'Argentina campione del mondo).

L'evento è in programma alle ore 20.30 e sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport, al canale 200, oltre che gratis e in chiaro su Canale 20: SkyGo e MediasetPlay seguiranno la cerimonia in streaming.