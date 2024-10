Paperoni del calcio, la top ten 2024: passano gli anni, ma Cr7 e Messi continuano ad essere irraggiungibili

Ascolta ora 00:00 00:00

Passano gli anni, ma Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continuano a restare in vetta alla classifica dei paperoni del calcio redatta periodicamente da Forbes: tra il denaro derivante dagli ingaggi e i guadagni realtivi alle sponsorizzazioni, i due fuoriclasse guardano ancora tutti dall'alto verso il basso.

Nonostante il fatto che, a differenza del 2023, la Saudi Pro League abbia "contenuto" i costi per attirare giocatori di un certo livello, passando da circa 1 miliardo di euro ad "appena" 524 milioni di dollari, essa rimane comunque la più rappresentata in questa top ten: tra le prime dieci posizioni, infatti, figurano ben quattro calciatori che militano in squadre della massima serie professionistica del campionato saudita di calcio.

In questa particolare graduatoria segue la Premier League inglese, rappresentata da tre giocatori, la Liga spagnola, con due, e Lionel Messi come rappresentante unico della Major League Soccer degli Stati Uniti. Per quanto concerne il confronto coi dati rilevati dalla rivista lo scorso anno, tra le prime dieci posizioni sparisce solo Harry Kane, sostituito da Vinicious Junior del Real Madrid. Cr7 incrementa ulteriormente gli incassi rispetto al 2023 (+ 25 milioni), portando la forbice con il secondo classificato Lionel Messi ad ampliarsi fino a raggiungere + 150 milioni, rispetto ai + 125 milioni dell'anno scorso. Aumenta anche il distacco tra il primo in classifica e l'ultimo della top ten: nel 2023 tra Cr7 e Harry Kane ballavano 224 milioni, quest'anno tra Ronaldo e Kevin De Bruyne c'è una differenza di 246 milioni.

La top ten

Come anticipato, è ancora una volta Cr7 in vetta alla classifica con un incasso totale di 285 milioni di dollari per la stagione 2024/2025. La maggior parte degli introiti deriva dal contratto da 220 milioni con l'Al-Nassr, il resto dalle numerose sponsorizzazioni, dai contratti pubblicitari e da una serie di attività extra-calcistiche (65 milioni).

Segue Lionel Messi, Inter Miami, che porta a casa per la stagione in corso 60 milioni di dollari dal campo e 75 milioni derivanti da sponsorizzazioni e guadagni extra-calcistici, per un totale, quindi, di 135 milioni.

Sul podio anche Neymar: la stella dell'Al Hilal percepirà 80 milioni dal contratto che lo lega alla società saudita e 30 milioni extra campo, incassando complessivamente 110 milioni di dollari.

La Saudi Pro League conferma la sua presenza anche al quarto posto con Karim Benzema: l'ex pallone d'oro metterà in tasca ben 104 milioni di dollari, la maggior parte dei quali (100 milioni di dollari) derivanti dal contratto che lo lega all'Al-Ittihad. "Solo" 4 milioni arrivano da sponsorizzazioni e attività extra calcistiche.

Quinta piazza per il neo attaccante dei Blancos Kylian Mbappè, alle prese con una grana extra calcistica non indifferente. Il francese incassa 70 milioni di dollari dal Real Madrid e 20 milioni da attività di sponsorizzazione, per un totale di 90 milioni di dollari.

Sesto posto per Erling Haaland (Manchester City): nella stagione in corso l'attaccante norvegese incasserà 60 milioni di dollari, tra i 46 di contratto coi cityzens e i 14 milioni extra campo.

La new entry Vinicius Junior balza al settimo posto con 55 milioni di dollari (40 milioni di contratto più 15 milioni extra campo), precedendo Mohamed Salah del Liverpool in ottava piazza con 53 milioni di dollari (35 milioni dal campo + 18 tra sponsorizzazioni e attività extra cacistiche) e Sadio Mané dell'Al Nassr con 52 milioni di dollari, derivanti dai 48 milioni di contratto + 4 di attività extra campo.

Chiude la top ten un altro giocatore del Manchester City: si tratta di, all'ultimo anno di contratto, che percepirà complessivamente 39 milioni di dollari, ovvero 35 milioni dal campo e 4 milioni tra sponsorizzazioni e attività extra calcistiche.