Terzo furto in casa Smalling: la villa del difensore della Roma nel mirino dei ladri

Non è certamente un bel periodo per il pilastro della difesa della Roma, il 33enne inglese Chris Smalling, ormai lontano dai campi di gioco da inizio campionato a causa di un infortunio rimediato nella gara interna contro il Milan. Per la terza volta da quando vive a Roma, i ladri si sono introdotti nella sua villa in zona Appia Antica.

La vicenda risale alla serata di ieri, martedì 31 ottobre: dopo aver rotto i vetri di una finestra, i malviventi sono entrati nell'abitazione cercando di portare via la cassaforte e poi fuggire senza lasciare tracce. Su questo episodio è già al lavoro la Squadra Mobile e per i rilievi del caso è coinvolta anche la Polizia Scientifica. Non trattandosi di una casualità (è la terza volta), gli investigatori sono certi che si tratti di una "banda di professionisti" di possibile provenienza dall'Europa orientale. Adesso in ritiro in Portogallo, per fortuna non è accaduto nulla di pericoloso a Smalling e alla sua famiglia che è stato avvisato prontamente sul tentativo di furto: non c'è pace, come detto, per la sua abitazione presa di mira per la terza volta dopo le intrusioni dei ladri già nell'aprile del 2021 e ad agosto, pochi mesi fa.

Gli investigatori cercano di capire se si tratta degli stessi malviventi o meno: il tentato colpo, poi fallito, è stato provato quando era quasi mezzanotte. L'allarme è stato dato dalla vigilanza che controlla la villa: a un certo punto sono stati visti estranei all'interno della residenza, per questa ragione i vigilantes hanno tempestivamente contattato la polizia. In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per capire se i ladri siano riusciti comunque a trafugare oggetti di valore dalla villa del calciatore che verrà ascoltato nelle prossime ore per relazionare la polizia sull'eventuale mancanza di qualcosa da casa sua. Ricordiamo che nel 2021 andò senz'altro peggio: Smalling fu rapinato a mano armata da una banda di malviventi che lo costrinsero ad aprire la sua cassaforte e consegnare tutto quello che ci fosse all'interno.

Tornando ai fatti di calcio giocato, come detto non sono certi i tempi di recupero del difensore inglese che recentemente è stato anche a Londra per consultare uno specialista come riporta il Corriere dello Sport: si tratta del prof. Andy Williams, lo stesso che nel mese di giugno visitò anche l'attaccante giallorosso Tammy Abraham per poi ricostruire il suo legamento crociato anteriore. Nonostante sia tornato ad allenarsi, Smalling rimane ancora in attesa di capire quando potrà tornare a disposizione di mister Mourinho.