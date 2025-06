Paura per Mbappé, è ricoverato in ospedale. Il comunicato del Real Madrid

Paura per Kylian Mbappé. Assente nella gara d’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Hilal, terminata 1-1, l’attaccante del Real Madrid è stato ricoverato in ospedale. La conferma è stata data dalla stessa società spagnola: il calciatore francese “è affetto da gastroenterite acuta”. Un malessere che lo ha costretto a ricorrere ad accertamenti e cure.

Secondo quanto riportato da As, Mbappé ha sofferto di febbre e problemi gastrointestinali nel pomeriggio e nella sera di ieri. Tenuto fuori da Xabi Alonso per la sfida contro la compagine allenata da Simone Inzaghi, l’ex Psg non era nemmeno presente all’Hard Rock Stadium di Miami a causa delle precarie condizioni di salute. Un campanello d’allarme, visto che al mattino non era riuscito a svolgere nemmeno un allenamento leggero.

Anziché migliorare, le sue condizioni sono peggiorate. Nella tarda serata di ieri, Mbappé ha lasciato l’hotel Four Seasons ed è stato ricoverato in ospedale e ha trascorso la notte in una nota struttura. Le sue condizioni saranno monitorate fino a quando non avrà smaltito i problemi di salute. Complici le temperature estreme – picchi fino a 38 gradi e tasso di umidità del 65 per cento – lo staff del Real Madrid non vuole correre rischi di alcun tipo.

Difficile immaginare la presenza di Mbappé nella prossima gara del Mondiale per Club in programma domenica contro i messicani del Pachuca. Più probabile un ritorno nella sfida del 27 giugno contro il Salisburgo.

Una cosa è certa: le Merengues prenderanno tutte le precauzioni del caso. Anche il tecnico dei Blancos Xabi Alonso ha preferito non sbilanciarsi: “Ha avuto un’infezione virale piuttosto seria. Valuteremo nei prossimi giorni se potrà essere della partita”. Seguiranno aggiornamenti.