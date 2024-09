Pioli nuovo tecnico dell'Al-Nassr: ecco quanto guadagnerà

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. A dare l'ufficialità è il club arabo sui propri canali ufficiali. ''Diamo il benvenuto a Stefano Pioli come nostro nuovo allenatore", si legge in post su Instagram della squadra di Riad in cui gioca il fuoriclasse portoghese. Il tutto accompagnato da un video celebrativo sulle note del famoso coro "Pioli is on fire", inventato dai tifosi rossoneri nell'anno del 19° scudetto.

ستيفانو بيولي نصراوي

أهلا بمدربنا الجديد pic.twitter.com/MVIHAiqlJY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2024

Dopo l'esperienza al Milan, suggellata dalla conquista del tricolore e da una semifinale Champions, il tecnico di Parma riparte dunque dall'estero. Nelle ultime ore il suo nome era rimbalzato anche in orbita Roma, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero a sorpresa di De Rossi, prima che la scelta ricadesse su Juric. Troppo tardi per i Friedkin, visto che l'accordo con gli arabi era già stato trovato, grazie ad un corteggiamento iniziato mesi fa e poi saltato al momento della chiusura. I cattivi risultati di Ronaldo e compagni, settimi dopo le prime tre giornate con cinque punti, ottenuti con una vittoria e due pareggi, hanno fatto tornare l'Al-Nassr sui suoi passi. L'1-1 in Champions League asiatica, che ha portato all'esonero di Luis Castro, ha fatto rompere gli indugi.

A quel punto il club saudita ha alzato l'iniziale offerta sull'ingaggio, pari a 12 milioni di euro all'anno, compresi bonus. Una cifra "irrinunciabile" per Pioli, che risolto il contratto da 4 milioni annui fino al 2025 che lo legava ancora al Milan, ha preso il primo aereo per l'Arabia Saudita per cominciare la sua nuova avventura. Gli toccherà ridare entusiasmo ad una squadra ricca di stelle. Non solo CR7 ma anche Mané, Brozovic, Laporte e il portiere brasiliano Bento. Una formazione costruita per primeggiare nel calcio asiatico, che con l'arrivo di Pioli potrà di sicuro raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Il tutto mentre in casa rossonera la panchina di Paulo Fonseca inizia a traballare. Il portoghese che ha firmato un triennale quest'estate, ha vinto solo una delle cinque partite ufficiali fin qui giocate dai rossoneri. E ha incassato nove reti.

L'ultima sconfitta, in Champions contro il Liverpool, ha lasciato il segno e il derby contro l'Inter rappresenta già un crocevia decisivo per il suo futuro. Insomma chi dalle parti di Milanello già da un po' a cominciato a rimpiangere da tempo Pioli ne ha ben donde.