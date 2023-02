Pioli stravince la Panchina d'Oro, tutte le votazioni

Un vero e proprio plebiscito in suo favore: l'allenatore del Milan Stefano Pioli è risultato il preferito dai colleghi, che lo hanno eletto il migliore della passata stagione decretandolo vincitore della 31^ edizione della Panchina d'Oro.

Il trionfo

Una stagione, quella del 2021/2022, conclusa in modo trionfale con il primo grande successo della sua carriera, ovvero il diciannovesimo scudetto della storia rossonera. La giornata conclusiva al Mapei Stadium e il bagno di folla che ha atteso i protagonisti del trionfo al loro ritorno a Milano rimarranno indelebili nei ricordi dell'allenatore. "Sono emozionato, perché quando rivedo quello che abbiamo fatto l'anno passato le emozioni si sentono ancora, grazie ai miei colleghi che mi hanno votato" dichiara un commosso Pioli durante la cerimonia di premiazione. "Condivido questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, con il club, i dirigenti che mi hanno sempre sostenuto - aggiunge il tecnico di Parma - il mio staff che è il motore del mio lavoro e soprattutto con i miei giocatori perché ho sempre pensato e continuo a credere di allenare un gruppo speciale" .

L'allenatore del Diavolo è risultato il preferito nella corsa alla Panchina d'Oro, portando a casa ben 33 voti. Dietro di lui l'oramai ex allenatore della Salernitana Davide Nicola (4 voti), in grado di portare alla salvezza la squadra con una vera e propria impresa. Sul gradino più basso del podio Luciano Spalletti (3 voti), che di certo potrà ampiamente rifarsi il prossimo anno.

Il momento del Milan

Intervistato dopo la premiazione, l'allenatore rossonero ha parlato del momento delicato che sta attraversando la sua squadra e del tanto criticato cambio di modulo tattico. "La coesione è importante, quando le cose vanno bene è tutto più facile, ma non è stato semplice superare quelle 3-4 settimane difficili" , rivela Pioli. "Abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso e anche i nostri tifosi ci sono stati vicini".

L'ambizione resta, ma il Napoli sembra fare un campionato a sè. "Noi vogliamo vincere tutte le partite da qua alla fine, guardiamo ora alla prossima sfida con l'Atalanta, non più al passato" , annuncia. "Noi siamo in linea con le altre, è il Napoli che sta facendo un campionato eccezionale, in ogni caso siamo in corsa per i primi 4 posti, che resta un obiettivo importante" . Per quanto riguarda la Champions League, l'allenatore rossonero promette: "Stiamo capendo adesso quanto sia bello giocare in Champions e cercheremo di fare il massimo per tornarci anche l'anno prossimo" . Infine il nodo del cambio di modulo. "La difesa a 3 è una soluzione in più" , rivela Pioli, "ma dobbiamo migliorare. Thiaw ha delle belle qualità e le caratteristiche giuste per essere un difensore moderno. Può imporsi".

La manifestazione

Nel ruolo di speaker due veri e propri fuoriclasse, in grado di portare la rispettiva nazionale sul tetto del mondo: da un lato il ct della nazionale di calcio argentina Lionel Scaloni, dall'altro il selezionatore della nazionale italiana di pallavolo Fefè De Giorgi.

Entrambi sono stati insigniti della Panchina d'Oro speciale, consegnata dal direttore della Scuola Allenatori Renzo Ulivieri e dal ct azzurro Roberto Mancini. "Qui a Coverciano, nel 2011, è iniziato il mio percorso da allenatore: motivo, questo, per cui tornare qui per me ogni volta è un'emozione, e lo è ancora di più farlo da campione del mondo" , ha commentato Scaloni, "oggi, inoltre, ho avuto l'opportunità di rivedere tanti miei compagni di squadra".

L'evento si è aperto con un commosso ricordo di Ilario Castagner, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, da parte del presidente del Settore tecnico della Figc Demetrio Albertini. Un augurio di pronta guarigione è stato rivolto a mister Alberto Zaccheroni, che sarebbe dovuto essere presente alla manifestazione di Coverciano.