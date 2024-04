L'accusa di stupro e la cauzione. Mistero sull'identità di due giocatori della Premier League

Terremoto in Premier League dopo la notizia di due giovani giocatori arrestati con l'accusa di stupro. Entrambi i calciatori sarebbero stati rilasciati su cauzione ma le indagini nei loro confronti proseguono, con gli inquirenti più che mai determinati a fare luce sulla vicenda. Un vero e proprio scandalo, dunque, tornato a scuotere la massima serie inglese.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, che sta seguendo attentamente la vicenda, a finire nel mirino delle autorità sarebbero due giocatori di 19 anni, di cui non è stata ancora rivelata l'identità. Nessuna notizia, inoltre, circa la squadra calcistica di cui fanno parte, anche se, stando a indiscrezioni, apparterrebbero entrambi allo stesso club. I calciatori sono stati già ascoltati dagli inquirenti e poi rilasciati su cauzione. Nei loro confronti pende però la gravissima accusa di violenza sessuale.

Stando alle ultime informazioni rilasciate, il presunto stupro si sarebbe verificato nella serata dello scorso venerdì, all'interno di un locale. La vittima si sarebbe presentata dalla polizia poche ore dopo la presunta violenza, sporgendo formale denuncia. Da qui sono partite le indagini. " Un uomo di 19 anni è stato arrestato con l'accusa di aggressione e favoreggiamento allo stupro. Un secondo uomo di 19 anni è stato arrestato con l'accusa di stupro ", è quanto dichiarato da un portavoce della polizia al quotidiano inglese. " Uno dei giocatori era allo stadio del club. La polizia è arrivata per parlargli. È stato portato in una stanza privata all'interno del terreno e ha parlato con la polizia. Il giocatore ha lasciato il club con un altro individuo ed è stato formalmente arrestato dalla polizia più tardi quella notte ", ha aggiunto. Quanto all'altro soggetto, quest'ultimo non era presente e sarebbe stato ascoltato il giorno successivo.

Ancora non è stato comunicato se il club abbia sospeso o meno i due calciatori in attesa di chiarimenti sulla vicenda. La squadra calcistica non ha voluto rilasciare dichiarazioni, precisando di essere in attesa dell'esito delle indagini.

I precedenti

Tutto è in mano degli inquirenti, che dovranno ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire alle eventuali responsabilità. Purtroppo non è la prima volta che uno scandalo di questo genere si abbatte sulla Premier League. Nel 2022, ad esempio, Mason Greenwood, attaccante del Man United, è stato sospeso dal suo club dopo l'arresto per tentato stupro. Dopo l'archiviazione, il calciatore è stato dato in prestito al club spagnolo Getafe. Storia simile per Benjamin Mendy, ex difensore del Manchester City.

Dopo l'assoluzione, il giocatore ha cambiato Paese, e ora gioca nel Lorient.