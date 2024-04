La Figc indaga sull'esultanza di Mancini, dalla multa alla squalifica: cosa rischia

Gli scontri prima della partita, la vittoria di misura, i festeggiamenti forse troppo esagerati di Gianluca Mancini. Il derby tra Roma e Lazio non ha deluso le aspettative e ha rispettato i pronostici: come accade puntualmente, la sfida tra giallorossi e biancocelesti si è presa la scena e ha fatto parlare di sé non soltanto nel corso della gara ma anche nelle ore precedenti e successive al fischio dell'arbitro. Ora la procura federale della Figc ha deciso di aprire un'indagine su quanto avvenuto al termine del derby della Capitale: sotto la lente di ingrandimento è finita l'esultanza del difensore della Roma che - sotto la Curva Sud - ha sventolato una bandiera che raffigurava un topo e che presentava i colori sociali della Lazio.

#Mancini SOTTO la SUD con una bandiera che ritrae un RATTO ed i colori biancocelesti #Roma #Lazio pic.twitter.com/1ER92VmwJL — Dr. Tuitter (@DrTuitter) April 6, 2024

Stando a quanto riferito dall'Adnkronos, la procura avrebbe già acquisito le immagini e i video dell'episodio. La conferma relativa alla strada dell'indagine è arrivata anche attraverso le parole di Gabriele Gravina che, intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo, ha fatto sapere di essere stato messo al corrente dell'apertura di un fascicolo di indagine da parte della procura. " Non ci sono commenti... Sono stato informato che la Procura ha aperto un fascicolo, è in atto una verifica. Questo è l'unico commento che posso fare ", ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

A questo punto la domanda che spicca tra tutte è logica: quali sono le conseguenze che rischia di subire Mancini? Fermo restando che bisognerà vedere se il suo gesto avrà conseguenze, gli eventuali scenari non si prestano a infinite variabili. Infatti sono due le principali ipotesi di cui si parla: il difensore giallorosso potrebbe essere colpito da una sanzione o addirittura da una squalifica per una o più giornate del campionato italiano di Serie A. L'opzione più probabile potrebbe essere quella della multa. Si resta comunque in attesa di sapere se l'esultanza di Mancini abbia o meno violato l'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva che fa riferimento al dovere per i tesserati di tenere una condotta ispirata ai " principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ".