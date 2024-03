Le proteste, l'espulsione e la frase sull'arbitro: la furia di Vlahovic in Juve-Genoa

La Juventus non sa più vincere e Dusan Vlahovic perde la testa. Due pali, ma anche tantissimi errori tecnici frenano i bianconeri che non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa ed escono tra i fischi sonori dell'Allianz Stadium. L'attaccante serbo, che proprio oggi tornava in campo da un altro turno di squalifica, è il più nervoso di tutti e dopo uno scatto d'ira viene espulso dall'arbitro Giua, che prima lo ammonisce poi gli mostra il rosso diretto.

Una perdita pesante nel prossimo turno, che costringerà Allegri a rimettere mano all'attacco per la sfida contro la Lazio, viste anche le condizioni non ottimali di Milik. Una partita fondamentale, in cui la Juve non potrà permettersi di perdere ulteriori punti. Perché continuando così per il secondo posto si fa davvero dura.

Cosa è successo

Che non fosse la giornata giusta per Vlahovic si era capito metà partita quando sfiora il palo di testa su cross di Cambiaso e poi poco dopo, sempre di testa, ha alzato sopra la traversa. Due occasioni che il Dusan di qualche giornata fa avrebbe di sicuro capitalizzato al massimo. Su questo non ci sono dubbi.

Alla ricerca del vantaggio la Juve produce lo sforzo massimo, in attesa della zona Cesarini, che ha tante volte sorriso ai bianconeri in questa stagione. Ma qui avviene il patatrac. Succede infatti che al minuto 22 l'arbitro Giua fischi una punizione per un presunto fallo di Vlahovic su Martinez in area genoana. L'attaccante reagisce male e protesta platealmente contro la decisione arbitrale: Giua estrae il primo cartellino giallo. Ma non finisce qui, perché Vlahovic continua a protestare, finendo con l'indurre Giua a tirare fuori il rosso e ad espellerlo, a tempo ampiamente scaduto. Mentre usciva dal campo Vlahovic si è rivolto alla panchina provando a spiegare ciò che era accaduto. Dal labiale catturato dalle telecamere sembra piuttosto evidente dica: "Gli ho detto bravo".