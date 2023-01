Il Psg affonda il colpo per Skriniar: affare da 20 milioni

Psg-Skriniar, ci siamo davvero? Secondo quanto riportato dall'Equipe, il numero uno del club parigino Nasser Al-Khelaifi sarebbe in viaggio per Milano per convincere l'Inter a cedere il difensore slovacco entro le 20 di oggi (orario in cui chiuderà la sessione di calciomercato invernale). 15 milioni di euro più 5 di bonus per il quasi 28enne ex Sampdoria che non vede l'ora di iniziare la sua nuova esperienza all'ombra della Tour Eiffel. L'affare lo farebbero tutti, in primis i nerazzurri che non lo perderebbe a zero euro già a partire da domani e che avrebbero in rosa un separato in casa fino a giugno, in secondo luogo il giocatore che fuggirebbe così da Milano senza vivere 4 mesi di inferno e in terzo luogo anche lo stesso Psg che si porterebbe a casa con sei mesi di anticipo uno dei difensori più forti del panorama calcistico internazionale.

Rischio fischi

La società è stata chiara e netta: o il Psg porta una cifra adeguata al valore del calciatore, oppure Skriniar resterà a disposizione di Simone Inzaghi ma senza più indossare la fascia di capitano. Il quarto di finale alle ore 21 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in caso di permanenza dello slovacco, sarebbe il primo banco di prova importante per il classe 1995 passato nel giro di pochi giorni da capitano e da uno dei leader carismatici dell'Inter a un "traditore". L'Equipe, però, è certo che la presenza in Italia di Al-Khelaifi possa portare ai risultati sperati un po' da tutti anche se poi Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno per forza di cose affondare il colpo per regalare ad Inzaghi un altro difensore al posto dello slovacco.

Sostituti, tutti i nomi sul taccuino

Sono tanti i nomi circolati in questi giorni per il post Skriniar, anche se in estate bisognerà arrivare ad altri obiettivi per rinforzare il reparto. Da Maguire a Lindelof del Manchester United (ipotesi già scartate) fino ad arrivare al classe 1997 dello Stoccarda ed ex Arsenal Konstantinos Mavropanos, Djalò del Lille (classe 2000 e con un passato nelle giovanili del Milan) e Merih Demiral dell'Atalanta che sembrano le due piste più concrete. Inter e nerazzurri di Bergamo vantano buoni rapporti come testimonia l'affare Gosens siglato nel gennaio del 2022.

La Dea vuole monetizzare dalla cessione del turco ma bisogna ancora trovare la formula giusta con Steven Zhang. La valutazione complessiva di Demiral potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, cifra elevata che costringerebbe Suning ad uno sforzo economico per garantire al suo allenatore un giocatore in più in difesa vista la sempre più probabile grave perdita di Skriniar. Ci sono altri nomi, però, sul taccuino dei dirigenti nerazzurri: Chalobah del Chelsea e Tanganga del Tottenham sembrano però piste al momento meno probabili.

L'Inter proverà a forzare la mano con l'Atalanta con cui ci potrebbe essere un altro intreccio di mercato, questa volta in estate, per il giovanissimo Giorgio Scalvini, altro classe 1999 come Bastoni finito nei radar della dirigenza di viale della Liberazione.