"Come quando ti lasci con la moglie": le lacrime di Calabria

Anche se non è ancora arrivato il comunicato ufficiale da parte dell'Ac Milan, Davide Calabria non è più un calciatore della società rossonera. Lo ha confermato l'ormai ex capitano fermato all'esterno del centro sportivo di Milanello da alcuni giornalisti presenti. Lacrime e tanta commozione per il 28enne di Brescia destinato adesso al Bologna.

Il saluto di Calabria

" È difficile... Mi mancherà tutto ma sono contento di quello che ho vissuto qua. Ogni ricordo che mi porto, me lo porterò per sempre. Sono grato per quello che ho passato al Milan e lo amerò sempre ", ha detto il terzino visibilmente commosso mentre si trova in auto per un ultimo saluto ai giornalisti presenti. 18 anni al Milan non si possono dimenticare in un batter di ciglia come è normale che sia ma un'ultima soddisfazione se l'è presa alzando da capitano la Supercoppa Italiana a Riad nemmeno un mese fa. " Gli ultimi giorni sono stati difficili - sottolinea il calciatore - come quando ti lasci con la moglie ma comincerà un nuovo capitolo e auguro il meglio a tutti ".

"Ini sulit bagi saya. Saya akan merindukan semua yang saya alami di klub ini"



Davide Calabria meninggalkan Milanello setelah kontraknya tak diperpanjang. Ia akan bergabung dengan Bologna.pic.twitter.com/w7QE7mryxx — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) February 1, 2025

La carriera al Milan

Le gare ufficiali sono state ben 272 e, come detto, ha passato praticamente tutta la sua carriera con la maglia rossonera del Milan avendo mosso i primi passi nelle giovanili dal 2007 al 2015 per poi debuttare in prima squadra. Nonostante il contratto scadesse a giugno, ha raggiunto un accordo per svincolarsi e diventare, in queste ore, un nuovo calciatore rossoblu del Bologna. Probabilmente, in questa vicenda, è stato decisivo il rapporto non proprio idilliaco con il nuovo allenatore, il portoghese Sergio Conceicao, culminato nella furibonda lite al termine della gara contro il Parma a San Siro con gli altri giocatori che sono dovuti intervenire per separare i due.

Sul proprio account Instagram, poche ore fa il calciatore ha condiviso una Storia in cui ha mostrato l'ultima foto di uno dei campi di Milanello con due cuori di colore rosso e nero a fare da sfondo alla malinconia che ha condiviso con la stampa presente all'esterno del centro sportivo.

Come detto, approderà alla corte di Vincenzo Italiano finendo sulla Via Emilia: secondo le prime indiscrezioni pubblicate da Calciomercato.com, il trasferimento sarebbe a titolo definitivo per la cifra di due milioni di euro come conguaglio.